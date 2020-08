Viking-sjefen sterk i troen – har penger dersom Berntsen vil forsterke

– Vi har høyere ambisjoner enn der vi ligger nå, sier Thor Steinar Sandvik.

Nå nettopp

SR-BANK ARENA: Viking fikk et lite pusterom og klatret bort fra den røde sonen på tabellen etter at de slo Strømsgodset 2–0 på bortebane forrige helg. Vikings styreleder satt på tribunen i Drammen og så at laget endelig hadde marginene på sin side.

Thor Steinar Sandvik tok også plass på tribunen på SR-Bank Arena da troppen gjennomførte torsdagens trening i forkant av søndagens hjemmekamp mot Molde.