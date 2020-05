Seriestarten gir én god og én dårlig nyhet for Molde-supportere: Men treneren er fornøyd

Lørdag kveld ble Moldes motstandere i de tre første serierunde offentliggjort. MFK åpner med kamper mot Aalesund (borte, 16. juni klokka 18), Rosenborg (hjemme, 20. juni klokka 20.30) og Start (borte, 24. juni klokka 18).

I forkant av offentliggjøringen lørdag, var det snakk om at eliteserielagene skulle deles inn i ulike grupper basert på geografi – der Molde, Aalesund, Kristiansund og Rosenborg etter sigende skulle være i én av puljene. Planen var at disse lagene skulle møte hverandre to ganger i løpet av første seks kampene.