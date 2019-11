Morten (37) blir TILs røde tråd fra akademi til A-lag – drømmer om supersalg

Tirsdag ble det klart at Giæver blir ny akademileder i TIL og dermed overtar rollen Truls Jenssen hadde i klubben.

– Truls rolle var administrative oppgaver og fagansvarlig, mens jeg var trenerutvikler. Jeg blir nå fagansvarlig og er fortsatt trenerutvikler, mens Martin (Skogstad) tar over de administrative oppgavene, forklarer Morten Giæver som for mange er mest kjent for debuten for TILs A-lag hjemme mot Molde 20. august, da han kom inn og blåste straffen himmelhøyt over mål nesten seks minutter på overtid.