Nå skal det legges nytt kunstgress i Sørlandshallen

– Vi satser på at det blir lagt i desember, sier idrettssjef Terje Abrahamsen i Kristiansand kommune.

Vinteren er i ferd med å ankomme Sørlandet, og med det ønsker fotballspillere i Kristiansand å trekke inn i Sørlandshallen for å trene.

Men underlaget i hallen har fått sterk kritikk de siste årene, spesielt fra Start som i fjor ikke ønsket å trene der grunnet frykten for skader. I vinter uttalte idrettssjefen at noe måtte gjøres. Nå skal det gjøres.

– Det er på tide

I disse dager skal jobben med å legge kunstgresset ut på anbud. Derfra sier Abrahamsen at det trolig vil bli lagt i desember. Da vil hallen bli stengt en ukes tid for aktivitet.

– Det er på tide. Vi har ikke fått veldig mye klager på det, men Start har ment at det har vært for hardt. Det er mye større belastning på dem som trener der hver dag enn dem som kun er der en dag eller to i uka, sier Abrahamsen.

Kunstgresset i Sørlandshallen er over ti år gammelt, noe som gjør at kommunen kan søke spillemidler. Kunstgresset som skal legges vil være FIFA-godkjent, men hva det vil koste kan ikke kommunen si før det har vært ute på anbud.

JACOB BUCHARD

Start vil tilbake

Det er gode nyheter for Start. Trener Joey Hardarson sier man har begynt planleggingen for vinteren som kommer, og at Start ønsker å trene i Sørlandshallen.

– Det er planen, med utgangspunkt i at det blir nytt dekke. Vi håper at vi kan få til noen treningskamper i Sørlandshallen for å bygge opp litt interesse her hjemme, sier Hardarson.

Han mener det er «helt nødvendig» at det kommer nytt dekke i hallen som ble bygget i 1992. Dagens kunstgress er fra 2008.

– Så fullt som du kan få det

Det er Sørlandshallen Eiendom, som er heleid av Kristiansand kommune, som eier hallen. Hans-Christian Gram, eiendomssjef, forteller at det er flere gode grunner til å bytte underlag nå.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at kunstgresset er utslitt. I tillegg har det også vært et ønske fra IK Start da de har ment at kunstgresset har vært så dårlig at de ikke vil trene på det. I tillegg til at Start kan bruke dette til sine treninger, vil det gi et dekke som forhindrer skader og gir bedre bruk for alle andre som også bruker hallen, sier Gram.

Han forteller at i tillegg til nytt kunstgress vil det bli installert nytt lys i hallen. Nye LED-lys vil trolig være på plass rundt samtidig som kunstgresset blir lagt.

Fotballsesongen i Sørlandshallen starter offisielt 1. november og går til 31. mars.

Miljøhensyn

– Da er det så fullt som det går an å få det. Da er det ikke noe reservetid, men alle timene blir leid bort til klubbene, sier Abrahamsen.

Det nye kunstgresset må legges uten oppmalte bildekk, som har vært vanlig i mange baner. Miljøhensyn har ført til at gummigranulat er ulovlig i kunstgressbaner i Kristiansand, men nye, miljøvennlige kunstgressbaner er også mer kostbare.

Det gamle kunstgresset vil bli levert til gjenvinning via et dansk firma.

Når det gjelder kunstgresset på Sparebanken Sør Arena, sier Christopher Langeland i Start En Drøm at hvorvidt det legges nytt kunstgress eller ikke kommer an på utfallet av dialogen med kommunen rundt leieforholdet vedrørende Sparebanken Sør Arena.

Han sier NFF ikke har satt krav om at kunstgresset må byttes.