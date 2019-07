VM endte ikke som Maria Thorisdottir hadde drømt om. Det ble tårer i stedet for medalje. Etter tapet mot England i kvartfinalen måtte hun rett og slett be om litt tid for seg selv før hun orket å snakke med pressen.

Men noen dager hjemme på Klepp har gjort godt. Med en far som er landslagssjef for håndballjentene, er familien godt vant til å håndtere både skuffelser og suksesser etter mesterskap. De vet at de nå ikke skal snakke om fotball med mindre Maria selv tar initiativ til det.