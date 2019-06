Ruben Gabrielsen fikk direkte rødt kort av dommer Tom Harald Hagen i onsdagens cuptap mot Aalesund. Dermed må kapteinen stå over lørdagens bortekamp mot Strømsgodset i eliteserien. Det irriterer trener Erling Moe.

-Dette forstyrrer hele rettferdighetssansen min. Vi har altså et system der alle ser at avgjørelsen er feil, men likevel er det ikke mulig å gjøre noe med det. Her burde det vært større rom for at NFF kunne å gå inn i ettertid og stryke det røde kortet, sier MFK-treneren.