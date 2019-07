Onsdag morgen holdt Ole Gunnar Solskjær sin første pressekonferanse siden sesongslutt i mai. Manchester United forbereder seg for tiden til en ny sesong i Australia, hvor de møter det australske laget Perth Glory lørdag.

Det heteste temaet var som forventet situasjonen rundt Paul Pogba, og Solskjær ble grillet om spekulasjonene rundt midtbanestjernen.

Før helgen uttalte Pogba-agent Mino Raiola at franskmannen hadde gitt klar beskjed til United-ledelsen om at han ønsker seg bort fra Manchester.

– Agenda mot ham

Solskjær har tidligere gitt uttrykk for at han vil bygge laget rundt franskmannen, og onsdag tok kristiansunderen 26-åringen i forsvar.

– Det har vært en hel del snakk og spekulasjoner rundt flere av våre spillere. Jeg har snakket med Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marcus Rashford og Jesse Lingard, og etter det jeg vet har vi ikke fått bud på noen av spillerne våre. Vi er Manchester United, og må ikke selge spillere, sa Solskjær.

– Det er en agenda mot Paul. Han er veldig profesjonell og det har aldri vært problemer med ham i det hele tatt, sa nordmannen.

Solskjær brukte tirsdagens oppslag om Pogba og Jesse Lingard som et eksempel på at britiske medier tøyer grensene i jakten på en historie å fortelle.

– Gåturen til Jesse og Pogba ble fremstilt som en konflikt mellom dem. Jeg vet at dere er her for å selge aviser og historier, men det var ingenting. Det er ingen problemer i det hele tatt.

ANDREW YATES / Reuters

– Vært fantastisk

Britisk presse ga seg derimot ikke, og spørsmålene om Pogba fortsatte å tikke inn.

Blant annet fikk Solskjær spørsmål om han synes Pogba og agentens uttalelser var respektløse overfor klubben.

– Jeg er her for å snakke om sesongforberedelsene. Agenter snakker hele tiden. Paul har aldri spilt seg ut av laget har alltid gitt sitt beste. Jeg kan ikke snakke om Paul hele tiden og hva agenter sier. Vi har noen år igjen av kontrakten hans, og etter min mening har han vært fantastisk etter å ha kommet tilbake i trening, sa Solskjær.

Kristiansunderen ble også utfordret på hvordan United ligger an i jobben med å oppgradere spillerstallen. Av en journalist fikk han en påminnelse om hva han sa mot tampen av forrige sesong. Den gang gikk Solskjær ut og advarte egne spillere om at klubben kom til å være «nådeløs» og «ta store avgjørelser».

– Akkurat nå virker det som alt er som det var?

– Jeg kan se poenget ditt, men det er ingen hurtige løsninger i fotballmarkedet. Vi har spillere som jeg stoler på, og mange av dem vet jeg kommer til å bli suksessfulle. Vi har hentet to fantastiske spillere, som både er unge og sultne, svarte Solskjær og viste til signeringene av Daniel James og Aaron Wan-Bissaka.

Under pressekonferansen ble også Manchester Uniteds stjernekeeper David de Gea et tema. Spanjolen har kun ett år igjen av kontrakten, og det er lenge blitt spekulert over de Geas fremtid.

– David har hatt en sommer der han har vært i forhandlinger. Vi håper å få det i orden. Jeg er positiv, og vi håper han blir her i mange år, sa Solskjær.

Manchester United seriestarter hjemme mot Chelsea 11. august.