Under Trondheim kommunes pressekonferanse noen minutter etter klokka ett, fortalte Ola By Rise hvor liten smittefare det var på fotballbanene i byen. Han kjørte nemlig rundt til seks baner i helga.

– Dette var veldig trygt, og nesten så jeg vil si at det var den arenaen med minst smittefare i det daglige livet, sa kultur-, nærings og idrettsdirektør By Rise under pressekonferansen.