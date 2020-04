Nordmann møter tidligere United-spiller i FIFA-duell

I fravær av aktiv idrett har virtuelle turneringer overtatt rampelyset, og MLS har lansert eMLS Tournament Special der både e-sportspillere og virkelige fotballspillere skal representere sine lag i kamper i TV-spillet FIFA 20, alt direktesendt på riksdekkende FS1 og Fox Deportes.

Søndag skal Diomandé i aksjon mot den tidligere Manchester United-spilleren Javier «Chicharito» Hernandez i en virtuell utgave av byderbyet som går under navnet El Tráfico.

Turneringen går over fire helger fulgt av et sluttspill 17. mai. Hver helg er det semifinaler og finale, og vinneren tar seg videre til sluttspillet.

Søndag innledes turneringen med kampene Chicago Fire – FC Cincinnati og Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC.

Særlig stilles det forventninger til årets første El Tráfico (som har navnet sitt som en dobbel referanse til spanske El Clásico og til den beryktede trafikken i Los Angeles).

I hver kamp er det først et oppgjør mellom to fotballspillere, så mellom to e-sportspillere. Diomandé og den profesjonelle gameren Martin Oregel (kjent som RemiMartinn) representerer LAFC, Chicarito og Giuseppe Guastella (Godfather) spiller for Galaxy.

Chicharito er ligaens mest omtalte nykommer denne sesongen. Mexicaneren som utenom Manchester United har spilt for Real Madrid, Leverkusen, West Ham og Sevilla er hentet for å erstatte Zlatan Ibrahimovic i Galaxy-laget.

Diomandé har spilt for LAFC siden 2018. Han ble hentet dit fra engelske Hull. Han har 11 landskamper for Norge.