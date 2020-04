Det er spesielt at ekspertsvensken, Joacim Jonsson, på Eurosport akkurat nå har laget sin «drittsekk»-liste. Denne bloggen handler nemlig om slike. Her nærmer han seg noe som ligner en innertier med tre Viking-spillere på laget.

Han har bommet så mye at det var på tide. Jeg hadde nok selv utelatt Kristoffer Løkberg der, men subjektive meninger blir aldri feil. At Løkberg kan snakke motstandere i senk er hevet over enhver tvil.