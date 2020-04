RBK-helten totalvraket Nils Arne Eggens bil: – Var nære ved å dø

Han spilte i RBK i to perioder, sopte inn en rekke seriegull og fikk med seg to høster i Mesterligaen.

I tillegg spilte han i Østerrike, i skotske Celtic i bundesliga og var i elleveren som slo Brasil i 1998.

Vidar Riseth er ukas gjest hos Rasmus&Saga.

Mannen med nesten 200 kamper i svart og hvitt leverer historier fra et svært innholdsrikt fotball-liv på løpende bånd: Som da han vraket bilen til Nils Arne Eggen. Som fra tida i England, hvor han møtte en kultur som ble for tøft for selv en frosting. Som bragdene mot Valencia og Chelsea.

Han snakker også om den spesielle forhistorien til at han forlot RBK igjen - og endte opp på hos rivalene på Åråsen.

Adresseavisen

Svensk back

Underveis snakker vi også om dagens situasjon i RBK: Riseth har klare meninger om både trener Eirik Horneland og sportslig leder Mikael Dorsin.

Vi diskuterer Per Ciljan Skjelbred, og en svensk back som har dukket opp som en potensiell erstatter for Birger Meling - dersom han ikke forlenger kontrakten.

Og: Hvem er den beste spilleren Riseth har spilt med i karrieren?