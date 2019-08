DE «GLEMTE» GUTAN

Rugtvedt spilte for både G15 (10 kamper/2 mål), G17 (2/0) og G17 (2/0) og kom til TIL allerede i 1988 som læregutt og var en del av A-stallen fra 1990-1993, men på fire år ble det kun to korte innhopp de to siste årene og han forlot klubben som 21-åring.