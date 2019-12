AaFK-duoen ble hyllet av Fotball-Norge. Så snakket Bohinen om lagets sjanser for å holde plassen neste år.

Aalesund har nettopp avsluttet en meget oppløftende sesong. Laget endte øverst i 1. divisjon og sikret med det opprykket til Eliteserien.

Mandag kveld ble trener Bohinen kåret til årets trener i 1. divisjon.

– Det er viktigere å rykke opp, men det er fint for meg og teamet mitt å få anerkjennelsen. Jeg deler den (prisen) gjerne med dem, sa Bohinen etterpå.

Tror alle ledd må forsterkes

Han fortalte at han og trenerteamet har satt prestasjonsfokuset foran resultatjaget, i en sesong han har følt at «alle» har forlangt resultater.

Nå er det på tide å forsterke laget før neste sesong.

– Vi tar med oss grunnstammen i laget, så ønsker vi å forsterke og få inn riktige spillere.

– Hvilke spillertyper ser du etter?

– Det er alltid et vanskelig spørsmål. Jeg ønsker ikke å si så mye om det, men sannsynligvis må vi forsterke oss i alle ledd.

Avhengige av en god start

Aalesunds forrige eliteseriesesong var i 2017. Da ble det 15.-plass og nedrykk. Bohinen mener det jevne nivået i Eliteserien bør gi AaFK-fansen håp.

– Det er litt avhengig av hvor god start man får, men det kan gå veldig bra, litt som Viking i år. Ellers kan det gå slik det ofte går: at man blir tatt av nivået. Vi er som alle andre avhengige av en god start.

Castro ble årets spiller

Bohinen var ikke den eneste med tilknytning AaFK som ble hyllet av Fotball-Norge.

Niklas Castro ble nemlig kåret til årets spiller i 1. divisjon. Angriperens 17 mål og gnistrende spill var svært viktige for lagets suksess.

– Det betyr veldig mye å få en såpass stor anerkjennelse. Jeg er veldig takknemlig og ydmyk, sa han til pressen etterpå.

Castro har vokst opp i Norge, men har grunnet sin chilenske far nylig blitt tatt ut i Chiles landslagstropp.

Det er noe som fort kan gjøre han mer attraktiv for større klubber. Han skrev imidlertid nylig under en ny avtale med AaFK. Etter Fotballfesten gikk han langt i å garantere at han blir på Sunnmøre i hvert fall frem til sommeren.

– Det er det jeg vil. Jeg tror det er rett valg for meg i den situasjonen jeg er nå. Jeg trives godt, og Ålesund er blitt et lite hjem for meg.