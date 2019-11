Akerakademiet henter nå en rekke spillere fra nærområdet for å øke satsinga i klassen for 13/14 år.

– Ja, vi har fått en del reaksjoner fra klubber i distriktet og det har vi forståelse for. Det er en kjent utfordring at noen av bygdeklubbene ikke klarer å stille lag i enkelte klasser hvis flere spillere skifter klubb. Rekruttering er en årsak, men det er ofte sammensatte grunner til at frafallet er blitt så stort at et lag har for få spillere, sier den daglige lederen.