RBK-trener Eirik Horneland kommer ikke til å bruke lang tid på å gjøre endringer i spillerstallen etter 2019-sesongen.

Adresseavisen vet nemlig at Sarpsborgs midtbanespiller Kristoffer Zachariassen var på besøk i Trondheim tirsdag ettermiddag. Her har han møtt representanter fra klubben. Kilder forteller at han også skal ha gjennomført den medisinske testen.