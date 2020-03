– For oss det betyr over en millon i tapte inntekter. Dette er selve livsnerven sammen med kontingenter og sponsorer. Hvis ikke det blir Sør Cup er det krise for oss, sier daglig leder i Donn, Per Christian Osmundsen, til Fædrelandsvennen.

Idretten blir hardt rammet av koronaviruset. All fellesaktivitet i Idretts-Norge er stanset. En rekke idrettsarrangementer i landsdelen er avlyst. Flere kan stå for tur.