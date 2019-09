Tottenham gikk mot seier. Så våknet erkerivalen.

ARSENAL - TOTTENHAM 2–2

Tottenham så ut til å sikre en sjelden seier på bortebane i Nord-London-derbyet, men Arsenals superspisser sørget for poengdeling.

Christian Eriksen og Harry Kane scoret hvert sitt for gjestene, som ledet 2-0. Men en scoring av Alexandre Lacazette like før pause, samt en av Pierre-Emerick Aubameyang, sørget for poengdeling.

Dermed står Tottenham fortsatt uten seier borte mot erkerivalen i ligaen siden 2010. De har bare vunnet én av sine siste 27 kamper på Arsenals hjemmebane.

Med søndagens resultat ligger Arsenal og Tottenham på henholdsvis femte- og niendeplass i Premier League etter fire serierunder.

De røde har sju poeng, mens Tottenham har fem og står uten seier siden serieåpningen.

Alastair Grant / AP / NTB scanpix

Eriksen-scoring

Hjemmelaget startet friskt, og både storsigneringen Nicolas Pépé og Ainsley Maitland-Niles fikk gode skuddmuligheter, uten uttelling.

Istedenfor var det Tottenham som tok ledelsen. Eriksen dukket opp på returen etter en svak inngripen av Bernd Leno. Arsenal-keeperen slo et løst skudd fra Erik Lamela ut i farlig rom. Eriksen hadde ingen problemer med å trille gjestene i ledelsen etter ti minutter.

Leno var med på notene da Son Heung-min testet skuddfoten noen minutter senere, men fem minutter før pause måtte tyskeren plukke nok en ball ut av nettet.

Granit Xhaka felte Son med en hodeløs takling innenfor 16-meteren. Dommeren pekte på straffemerket, og Kane var som vanlig sikker. 2-0-scoringen var engelskmannens tiende mål i et Nord-London-derby. Det gjør ham til mestscorende i oppgjørets historie delt med Emmanuel Adebayor og Bobby Smith, skriver statistikktjenesten Opta.

To minutter før pause var hjemmelaget nær å få en viktig redusering. Pépé fikk vendt opp, men Hugo Lloris reddet. Ett minutt på overtid skulle likevel håpet tennes. Pépé fant Lacazette som banket inn 1-2.

Enorme sjanser

Arsenal styrte i starten av den andre omgangen. Kun en flott redning av Lloris hindret at Mattéo Guendouzi utlignet ti minutter etter pause. Også på den påfølgende corneren var hjemmelaget svært nær.

Etter en times spill var Kane millimeter fra sitt annet mål for dagen. Han ble spilt fri av Eriksen, og avslutningen gikk på innsiden av stolpen og ut.

20 minutter før slutt var det likt. Aubameyang satte inn 2-2 etter innlegg fra Guendouzi.

Og i noen sekunder trodde hjemmesupporterne at kampen var snudd. Sokratis skled ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.