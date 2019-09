– Det er mulig at resten av sesongen ryker. Nå må jeg gå seks uker på krykker og avlaste foten. Så er det opptrening, så jeg mister hvert fall to måneder med fotball, sier Emilie Bragstad til Adresseavisen.

Tirsdag kunne Trondheims-Ørn slippe nyheten om at Bragstad hadde signert en kontrakt ut 2021-sesongen. To dager senere dro hun for å få sjekket en vond fot. Det viste seg at hun har pådratt seg et tretthetsbrudd i vristen.