Verdt å merke seg at Jonatan Tollås Nation ikke er med i kveld heller. VIF-stopperen skriver i en tekstmelding til VG at han er ute på grunn av «belastningsstyring», og at han satser på å være klar igjen på lørdag mot Viking.

