Straffebonanza i enda et tap for Sarpsborg 08: – Det vil seg ikke

Tabelljumbo Sarpsborg 08 står fremdeles uten poeng i Eliteserien etter torsdagens 2-3-tap mot Strømsgodset. Kampen inneholdt hele fire straffespark.

Strømsgodsets Mikkel Maigaard t.v. jubler etter sin annen scoring på straffe i 3-2-seieren over Sarpsborg. Christoffer Andersen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Sarpsborg 08 – Strømsgodset 2–3

Selv om sarpingene endelig fikk hyll på byllen og scoret mål, klarte ikke hjemmelaget å overliste drammenserne.

To straffespark fra Mikkel Maigaard ga gjestene to måls ledelse, og Johan Hoves 3-1-scoring ble til sist vinnermålet. Mustafa Abdellaoue reduserte to ganger for hjemmelaget, Sarpsborgs to første scoringer for sesongen, men utligningsmålet kom aldri.

Sarpsborg startet kampen best med høy intensitet og stor seiershunger.

Elleve minutter inn i kampen ble Mustafa Abdellaoue revet ned av Niklas Gustafsson innenfor 16-meteren, og Sarpsborg kunne tatt ledelsen fra straffemerket. Godset-keeper Viljar Myhra kastet seg riktig vei og hindret Ole Jørgen Halvorsen nettkjenning.

Sarpsborg fortsatte å presse på. Kaptein Joachim Thomassen klarte akkurat ikke å styre ballen inn i mål etter en lekker hælflikk fra Abdellaoue like før kvarteret var spilt.

Sikker fra straffemerket

Lars Jørgen Salvesen fikk en kjempesjanse etter 28 minutter, som David Mitov Nilsson fikk blokkert. Men i ettertrykket av den store muligheten mistet Mohamed Ofkir ballen og hektet foten til Ari Leifsson. Mikkel Maigaard sørget for 1–0 til Godset fra straffemerket.

Tre minutter senere skjøt Salvesen i armen til Bjørn Utvik og lagde ny straffe. Maigaard var sikker fra elleve meter igjen. Mot spillets gang ledet Godset 2–0 til pause.

– Det var veldig frem og tilbake. Vi spite generelt en dårlig omgang. Vi er fornøyd med å lede 2–0 til pause, sa tomålsscorer Mikkel Maigaard til Eurosport etter første omgang.

Halvorsen hadde truffet på elleve av elleve straffer siden 2011 før torsdagens bom.

– Jeg prøvde å gjøre det jeg pleier å gjøre, men nå er vi i motgang. Det vil seg ikke, sa Halvorsen til Eurosport.

Frem og tilbake

Sarpsborg fikk tent gnisten igjen med sitt første mål for sesongen sju minutter inn i 2. omgang. Abdellaoue headet ballen inn assistert av Halvorsen.

Gleden varte ikke lenge. To minutter senere satte Johan Hove inn returen etter Lars-Jørgen Salvesens skudd.

Sarpsborgs midtstopper Jørgen Horn fikk en kjempesjanse med hodet halvveis inn i omgangen, men Myhra reddet.

Innbytter Joachim Soltvedt skjøt i armen til Sondre Fosnæss Hansen og sørget for kampens fjerde straffe. Abdellaoue scoret sitt annet mål for kampen og skapte liv på Sarpsborg-tribunen igjen.

Sarpsborg holdt på å stjele to poeng fra Godset med en suser fra Thomassen fra utenfor 16-meteren i Myhra og en brysting i stangen fra Abdellaoue, men drammenserne holdt unna.

Strømsgodset ligger på tredjeplass i eliteserien med sju poeng. Sarpsborg står med null poeng med tre av tre tap og ligger nederst på tabellen.