Se video: Her sikrer keeperen (!) poeng med drømmetreff

Keeper Stefan Hagerup reddet poeng for Ull/Kisa.

13. juli 2020 21:07 Sist oppdatert nå nettopp

ULL/KISA - JERV 2–2

Det endte uavgjort mellom Ull/Kisa og Jerv på Jessheim stadion i 1. divisjon i fotball.

Diego Campos ga Jerv ledelsen etter 13 minutter, men Henrik Kristiansen utlignet for Ullensaker/Kisa etter 26 minutters spill.

Nykommer Campos sendte Jerv i føringen igjen fire minutter før hvilen, da han satte sitt andre mål for dagen. Målet gjør at 24-åringen har tre fulltreffere denne sesongen.

Etter 79 minutter scoret Stefan Hagerup for Ull/Kisa. Keeperen - som er kjent for sin solide høyrefot - satte et frispark fra rundt 25 meter rett i mål.

Kampen endte 2-2. Jerv står fortsatt uten seier denne sesongen.

Se Hagerups mål cirka 40 sekunder ut i klippet under.

Simon Larsen og Jerv gikk på poengtap etter at Ull/Kisas keeper scoret. Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Kisas Sverre Økland, Sander Haugaard Werni, Herman Haugen, Henrik Kristiansen, Espen Garnås og Steffen Jenssen fikk se det gule kortet. For Jerv fikk John Olav Norheim og Diego Campos gult kort.

Etter mandagens kamp har Ull/Kisa fire poeng og Jerv to poeng.

Kampen ble dømt av Stian Røvig Sletner. 200 tilskuere var til stede på oppgjøret.

I neste runde skal Ull/Kisa møte KFUM, og Jerv møter HamKam.