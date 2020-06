Fem snakkiser etter ny treningskamp: «TIL er for øyeblikket helt avhengig av Yttergård Jenssens presise pasningsfot»

Her er våre TIL-snakkiser etter at «Gutan» spilte 0–0 mot Ull/Kisa på Jessheim.

BOKSÅPNER: TIL er helt avhengig av boksåpneren Ruben Yttergård Jenssen. Her fra Gutans første treningskamp etter koronapausen. Håkon Steinmo

TIL 0–0 Ull/Kisa

1) Fitim Azemi

Fredagens treningskamp var Azemis første siden han forlot TIL i desember. Spissen er den som skal skyte TIL til topps i 1.-divisjon, men det ble en helt medioker tilbakekomst for 27-åringen, der det gikk et godt kvarter før spissen på utlån fra Stabæk var involvert i kampen.

Likevel var det lyspunkt å spore. På en corner hadde Azemi et spektakulært volleytreff, men keeperen hadde god kontroll på forsøket. Like etterpå fikk leiesoldaten et par brukbare muligheter, uten tellende resultat.

Azemis comeback går neppe i historiebøkene med gullskrift, men tidvis viste TIL-spissen viste positive tendenser.

2) Høytflyvende midtstoppere

La det ikke være tvil: TILs fyrtårn bakerst, med Simen Wangberg og Lars Sætra i spissen, kommer til å bikke mange kamper i TILs favør denne sesongen med scoringer på dødball.

Mot Ull/Kisa ble den klart største sjansen i kampen skapt etter en corner, der Sætra knuste en av hjemmelagets stoppere i hodeduell. Keeperen klarte å redde forsøket, men ballen gikk rett ut til TIL-stopper Jostein Gundersen, som under hardt press ikke klarte å pirke ballen i nettmaskene fra fem meter.

Men disse situasjonene blir å oppstå gang etter gang i sommer og høst, og da sitter de sjansene forhåpentlig i mål for TILs del.

3) Zzzzzz

Det er ikke til å legge skjul på: Kampen var en søvndyssende affære, der TIL skapte særdeles få reelle målsjanser mot Ull/Kisa. De gulkledde fra Jessheim er et solid 1.-divisjonslag, men «Gutan» bør absolutt skape mer enn dette skal det bli opprykksfeber i Tromsø i høst.

TILs omstendelige spillestil kan få trøbbel med å bryte ned forsvarsmurer som Ull/Kisa denne sesongen.

4) TILs beste boksåpner

TIL skapte lite, men den som klarte å åpne hjemmelagets forsvar i størst grad var Ruben Yttergård Jenssen. Fra sin dype midtbanerolle klarte han, med en delikat liten pasning, å finne Daniel Berntsen på løp i bakrom etter halvtimen spilt.

Yttergård Jenssen er en av de største profilene på TIL-laget, og det er svært forventet at han skal være dirigenten på midtbanen i år. I så måte var Ull/Kisa-kampen et steg i riktig retning.

For øyeblikket er Helstrup og TIL helt avhengig av Yttergård Jenssens presise pasningsfot.



5) God kontroll defensivt

TIL skapte ikke det helt store framover i banen, men det gjorde heller ikke de gulkledde fra Jessheim, utenom et par halvsjanser på tampen.

Forsvaret til Helstrups menn later til å være på stasjon, der midtstoppertrioen Jostein Gundersen, Simen Wangberg og Lars Sætra hadde god kontroll på Ull/Kisas spede forsøk.