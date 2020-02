Erland Tangvik (22) var mer eller mindre klar for Ranheim, men en liten rekke tilfeldigheter sørget for at den unge keeperen plutselig gikk fra Tiller i 3. divisjon til regjerende seriemester Djurgården i Allsvenskan.

Det hele var orkestrert av kompis og Djurgården-spiller Aslak Fonn Witry. Han hadde først spilt inn kompisen for lagledelsen som en spøk. Forslaget ble imidlertid høyst reelt da tredjekeeperen i laget måtte legge karrieren på is etter en rekke hjernerystelser.