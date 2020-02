Morten Gamst Pedersen er for tiden uten klubb etter at TIL bestemte seg for å ikke tilby veteranen ny kontrakt i januar. I intervjuet han gjorde med iTromsø og Nordlys etter avslaget, har den tidligere Premier League-proffen vært klar og tydelig på at han skal fortsette spillerkarrieren.

Dermed har det vært et stort spørsmål hvor 38-åringen skal spille fotball i 2020. I forrige uke kom det frem at vadsøværingen hadde pratet med finnmarksklubben Alta.