Hareide gjør flere endringer: Han får sin RBK-debut

Pavle Vagic er i startelleveren mot Odd.

Pavle Vagic debuterer for RBK søndag kveld.

22. aug. 2021 18:45 Sist oppdatert nå nettopp

LERKENDAL: RBK-sjef Åge Hareide lar flere av spillerne som startet mot Rennes torsdag kveld hvile søndag kveld.

Erlend Dahl Reitan, Edvard Tagseth, Alexander Tetey, Dino Islamovic og Carlo Holse er byttet ut med Jonathan Augustinsson, Anders Konradsen, Pavle Vagic, Noah Holm og Emil Konradsen Ceide.

Det betyr at Vagic får sin RBK-debut, mens Holm spiller sin første kamp fra start av for klubben.

Trønderne er inne i et hektisk kampprogram for tiden. Kampen mot Odd i kveld er RBKs sjette i august. Så sent som fredag kom de sorte og hvite hjem fra Frankrike etter å ha tapt 0–2 mot Rennes i den første playoff-kampen i Conference League.

Allerede torsdag er det klart for returoppgjøret mot franskmennene på Lerkendal, før månedens aller siste kamp venter borte mot Viking tre dager senere.

Men først: Seriekamp mot Odd på Lerkendal i kveld.

Disse starter for RBK:

André Hansen; Adam Andersson, Even Hovland, Holmar Örn Eyjolfsson, Jonathan Augustinsson; Vebjørn Hoff, Pavle Vagic, Anders Konradsen; Emil Konradsen Ceide, Noah Holm, Stefano Vecchia.

Benken: Julian Faye Lund, Sander Tangvik, Besim Serbecic, Mikkel Konraden Ceide, Erlend Dahl Reitan, Alexander Tettey, Edvard Tagseth, Carlo Holse og Olaus Skarsem.

Ute med skade

Dino Islamovic, som spilte fra start av mot Rennes, er ikke med i dagens kamptropp.

Til Eurosport sier Hareide at svensken er ute i én måned med skade bak det ene kneet.

Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen og Rasmus Wiedesheim-Paul er fortsatt ute med skader.

Kampstart er klokka 20 i kveld.