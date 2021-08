Røper hvem han vil ha som Rosenborg-trener

Nils Arne Eggen (79) er krystallklar på hvem han vil at Rosenborg skal hente som Åge Hareides etterfølger.

Engasjert: Nils Arne Eggen fyller 80 i september. Da Adresseavisen møtte han mandag, snakket han like engasjert om RBK og spillestil, som da han ledet klubben for 11 år siden.

– Ja, svarer Eggen kontant.

På spørsmål om Kjetil Knutsen er et navn for RBK fra nyttår.

– Hvorfor?

– Fordi jeg ser måten Bodø/Glimt spiller fotball. Jeg har også møtt ham på Lerkendal, som samtalepartner. Og jeg må si at jeg er imponert over kunnskapen.

– Hva legger du i det?

– Uansett hvilken spiller som blir borte fra laget, så går det ikke lang tid før en erstatter er på plass og fyller rollen på samme vis. Det viser at de virkelig øver inn samhandlingen. Og at de bruker spisskompetansene til spillerne som er på banen, eksemplifiserer Eggen.

I godstolen: Nils Arne Eggen hjemme på Fannrem. Om snaue tre uker blir det stordag og åpent hus. Da fyller trenerlegenden 80 år.

RBK, spillestil, livet - og døden

Mandag var Adressa-podcasten Rasmus&Saga på Fannrem og besøkte en meget engasjert Eggen, som fyller 80 år 17. september.

Det ble en halvannen times prat om Rosenborg. Om spillestil, Om Eggens vanvittige RBK-historie. Og om livet selv, som for trenerlegenden har tatt en helt ny vending etter nyretransplantasjon og to beinproteser.

Podcasten publiseres denne uka.

Skal sende brev

Underveis i samtalen snakker vi også om Rosenborgs pågående trenerjakt.

Allerede 1. juli bekreftet styreleder Ivar Koteng overfor Adresseavisen at Bodø/Glimts suksesstrener står på lista over kandidater.

Dette er en liste som hadde krympet inn da Adresseavisen snakket med Koteng på nytt, 23. august.

Her fortalte også styrelederen at klubben kom til å ta kontakt med Glimt. Knutsen har kontrakt fram til sommeren 2022.

- Vi kommer til å snakke med alle kandidater vi mener er aktuelle. Og Kjetil Knutsen er under kontrakt med Glimt, så det kommer vi til å gjøre, sa styrelederen.

- Når?

- Nei, vi er så heldige at vi har litt tid på oss. Men arbeidet med ny trener er et arbeid som blir intensivert utover høsten.

Populær mann: Kjetil Knutsen.

Eggens førstevalg

På Fannrem sitter mannen som har hatt desidert størst suksess som Rosenborg-trener.

Eggen er enig i tankegangen til Koteng og co, som leter etter en trener som etterlever Rosenborgs egne prinsipper, blant annet om artig og angrepsvillig fotball.

Og blant annet etter Eggens møte med Knutsen på Lerkendal i juli i fjor, der de to satte seg ned og diskuterte blant annet spillestil, bekrefter 79-åringen at Knutsen står øverst på hans egen liste.

– Ja, og det er jeg ikke noe redd for å si, forteller Eggen.

Snakker med RBK

Eggen forteller videre at han fremdeles er diskusjonspartner for flere på Lerkendal, uten at han «renner ned dørene hos noen».

– Jeg snakker med de alle. Så er det viktig å si at jeg er pensjonist nå. Men jeg har jo en god del erfaring, og stiller meg til rådighet. Når de ringer, så svarer jeg.

– Hypotetisk

Håp om Knutsen til tross: Eggen vil ikke spå for mye om hvordan utfallet vil bli i trenerspørsmålet.

Selv takket han blant annet nei til nederlandske Vitesse Arnhem etter år med suksess på Brakka.

– Tror du Knutsen har lyst?

– Det blir hypotetisk. Glimt er fortsatt med i Europa, og gjør det godt. Men er det ikke bare å spørre han selv, da?

– Han er ikke så interessert i å snakke om det akkurat nå.

– Hehe.. Nei, han kan ikke gjøre det, vet du, svarer Eggen.