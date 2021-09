Signe (16) fikk drømmetreff i sin debut på Stadion: – Utrolig deilig

Ingenting tydet på at Signe Gaupset (16) slet med nervene i sin første kamp i Toppserien. Keeper var sjanseløs da hun fyrte av fra 20 meter.

Signe Gaupset fikk drømmedebuten i sin første seriekamp for Sandviken.

4. sep. 2021 20:58 Sist oppdatert nå nettopp

Sandviken – Arna-Bjørnar 4–0 (2–0)

Fotballtalentet fra Molde som «alle» ville ha i troppen, signerte for Sandviken i vår. Lørdag kveld fikk hun sin debut i Toppserien på Brann Stadion. Det tok ikke lang tid før hun viste hvorfor hun beskrives som et av Norges største talenter.

En drøy halvtime ut i kampen fikk hun vist seg frem for nesten 1800 tilskuere på Brann Stadion. Lisa Fjeldstad Naalsund fikk ballen på midtbanen og tredde den videre til Gaupset. 16-åringen ladet skuddfoten og smelte til. Ballen fløy over en sjanseløs Edrud og rett i krysset.

– Det var utrolig deilig å se den gå i mål. Det er vanskelig å beskrive hvordan det føltes, sier Gaupset til Bergens Tidende etter kampen.

– Fortjener sjansen

Gaupset er elev ved Norges Toppidrettsgymnas Bergen, og har klasserom på Brann Stadion. Hun legger ikke skjul på at hun har sett den grønne gressmatten gjennom vinduet og drømt om å score.

Det unge talentet fikk vite at hun var i startelleveren dagen før kampen, og kjente litt på nervene før dommeren blåste for avspark. Men da kampen var i gang, forsvant nervene.

– Det var stort å score foran så mange på tribunen. Jeg kommer til å huske denne kampen, sier hun.

Sandviken-trener Alexander Straus beskrev 16-åringen som en spiller med voksen spillestil.

– Hun er en ekstremt god ballspiller og fortjener denne sjansen, sa han til Direktesport før kampen.

90 minutter senere var han svært fornøyd med den unge debutanten.

– Jeg er ikke overrasket over prestasjonen hennes, sier han og smiler.

Fakta Sandviken – Arna-Bjørnar 4–0 (2–0) Toppserien, 13. serierunde, Brann Stadion Mål: 1–0 Marit Bratberg Lund (25 min.), 2–0 Signe Gaupset (32 min.), 3–0 Lisa Fjeldstad Naalsund (56 min.), 4–0 Marthine Østenstad (84 min.) Gult kort: Marit Bratberg Lund, Sandviken Sandviken (4–4–2): Aurora Mikalsen – Cecilie Redisch Kvamme (Ingrid Stenevik fra 91 min.), Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Marthine Østenstad, Vilde Hasund (Rakel Engesvik fra 85 min.) – Ingrid Marie Karlsen Spord (Mille Aune fra 85 min.), Lisa Fjeldstad Naalsund, Marit Bratberg Lund – Signe Gaupset (Maria Dybwad Brochmann fra 73 min.) og Elisabeth Terland. Arna-Bjørnar (4–4–2): Moa Jahmekya Edrud – Tanja Isabel Myrseth, Marte Bjelde Hjelmhaug (Kamilla Aabel fra 92 min.), Emelie Susanne Asplund Lövgren, Tora Ose – Madeline Veivåg (Nora Blindheim Nøss fra 92 min.), Julie Damsgaard Madsen (Madelen Holme fra 64. min.), Emma Caitlin Rolston, Linnéa Solvoll Laupstad – Meryll Krysteen Abrahamsen Rosales (Ingrid Lovise Jåstad fra 72 min.), Miljana Ivanovic. Vis mer

Det var en smak av fremtiden under dagens seriekamp mellom Sandviken og Arna-Bjørnar, som ble spilt på Brann Stadion.

Straffespark

Det historiske oppgjøret på Brann Stadion startet jevnt. Det var tydelig at lagene kjente hverandre godt, og visste om både hverandres styrker og svakheter.

Begge lag jaktet poeng. For Sandviken betydde seier at de fortsatt holder Rosenborg på avstand. For Arna-Bjørnar ville tre poeng i denne kampen trolig sikret fornyet kontrakt på øverste nivå.

Det bølget frem og tilbake, og de rekordmange 1767 tilskuerne på tribunen fikk god underholdning de første 20 minuttene av oppgjøret. Sandvikens gamle publikumsrekord var på 1235 tilskuere.

Så gikk det galt for Arna-Bjørnar. Emelie Lövgren sendte en meget svak støttepasning tilbake til keeper Moa Edrud. Sandvikens Elisabeth Terland var frempå og jaget, og det endte med at Lövgren felte spissen inne i egen boks.

Terland var ikke i tvil om at det var riktig å dømme straffe.

– Jeg løp etter ballen og hun sprang rett inn i meg. Det var helt klart straffe, sier hun.

Treneren til Arna-Bjørnar, Øyvind Nordtveit, var langt fra enig i at det burde vært dømt straffe i situasjonen.

– Det var en veldig spesiell straffe. Det er mulig det er noe jeg ikke har sett, men jeg skjønte ingenting der og da, sier Nordtveit etter kampen.

Han forklarer at de hadde fått kampen inn i sporet de ønsket før straffen, og mener den endret mye av kampbildet.

– Jeg tror nok at vi hadde tapt i dag uansett. Det var ikke helt vår dag, sier han og legger til:

– All ære til Sandviken. De har kvalitetsspillere som leverte noen lekre mål. Det var virkelige perler de serverte.

Arna-Bjørnar var ikke enig i straffeavgjørelsen, men dommer Henrikke Holm Lade hadde bestemt seg.

Marit Bratberg Lund satte straffen sikkert i mål, og sørget for å sende Sandviken i ledelsen etter 25 minutter.

Arna-Bjørnar fikk det tøft da de måtte jage en scoring. Det utnyttet vertene, som ble varme i trøyen etter straffen.

Gaupset sørget for å øke ledelsen til 2–0. Det var også stillingen til pause.

Sandviken-spillerne etter 2–0-scoringen til Gaupset.

– Fantastisk!

Etter hvilen fortsatte Sandviken å herje med Arna-Bjørnar. 10 minutter ut i omgangen banket Lisa Fjeldstad Naalsund inn 3–0 på lekkert vis.

Sandviken fortsatte å kjøre på. Publikum hadde knapt satt seg ned etter å ha jublet for forrige mål før hjemmelaget var farlig frempå igjen. Cecilie Kvamme, som kom hjem etter ett år i West Ham tidligere i sommer, var centimeter unna 4–0, men traff stolpen.

Vertene i hvitt fortsatte å dominere kampen. Kvarteret før slutt var de igjen nær en ny nettkjenning.

De ga seg ikke, og i det 83. minutt fyrte midtstopper Marthine Østenstad av. Ballen gikk via stolpen og i mål. Hun slapp jubelen løs etter sin første scoring i Sandviken-drakt, og løp helt bort til trenerbenken for å dele gleden med trenerteamet.

– Jeg har ventet på å score mitt første mål i Sandviken lenge. Jeg har visst at jeg hadde muligheten til å score på dødball, det var fantastisk å se den gå i mål, sier Østenstad.

Marthine Østenstad spurtet bort til benken for å feire sin første scoring i Sandviken-drakt.

4–0 ble også sluttresultatet.

Sandviken vant dermed sin åttende strake kamp, og topper nå serien med 37 poeng. På andreplass ligger Rosenborg med 30 poeng og en kamp mindre spilt.

Straus vil fortsatt ikke snakke om seriegull, men at det kan bli medalje, legger han ikke skjul på.

– Vi begynner å bli bra. Det er for tidlig å snakke om gull, men medaljen begynner å nærme seg, sier han.

Neste kamp er kvartfinale i cupen mot Fløya. Den kampen spilles neste lørdag, 11. september.