Halve årsmøtet gikk i protest: – Dette fremstår som et kupp

Bømlo (BT): Årsmøtet i Bremnes IL gikk fullstendig i oppløsning da halvparten av de oppmøtte forlot salen i protest.

Nils Blikra melder seg ut av Bremnes IL og ledet an da halve årsmøtet gikk i protest.

11. mai 2022 21:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette fremstår som et kupp, sier Nils Blikra.

Det ekstraordinære årsmøtet i Bremnes IL ble høydramatisk onsdag kveld. Det var fullt i Bømlohallen og hele 152 stemmeberettigede – et meget høyt antall oppmøtte på et årsmøte i et idrettslag.