Ulykksalige Solbakken roses etter Viking-starten: – Det er ingen begrensninger

STAVANGER (VG) (Viking – HamKam 1–1) Mot barndomsklubben HamKam havnet Markus Solbakken (21) i søkelyset av uheldige årsaker. I Viking ser de et enormt potensial landslagssjefens sønn.

HYLLES: Markus Solbakken har trådt sømløst inn på Vikings sentrale midtbane etter overgangen fra Stabæk.

– Det er tungt, sier Markus Solbakken om selvmålet som forærte HamKam ett poeng i Stavanger.

21-åringen er født og oppvokst på Hamar, og er HamKam-supporter selv. På tribunen på SR-BANK Arena satt far Ståle og mor Anniken, også de med hjerte for Kameratene.

For Solbakken jr. var det utelukkende skuffende at Viking ikke tok tre poeng mot HamKam, og han håper landslagspappaens sympatier også ligger hos ham.

– Det regner jeg med, smiler midtbanespilleren.

Det uheldige selvmålet er bare et skjær i sjøen i en sesong som har bølget hans vei. U21-landslagsspilleren har startet samtlige seriekamper for Viking etter overgangen fra Stabæk i februar, og roses for måten han har glidd sømløst inn på Vikings midtbane.

– Han har tatt store steg på kort tid og kommet inn i gruppen på en veldig god måte. Han har prestert godt i alle kampene han har spilt og vi ser en utvikling, både offensivt og defensivt, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Jeg føler at jeg har levert bra så langt, også vet jeg at ting kan bli enda bedre. Jeg har funnet formen, men må opprettholde et jevnt nivå gjennom hele sesongen, sier Solbakken selv om starten.

– Hvorfor har ting gått lett for deg i Viking?

– Jeg har fått en utrolig tillit og har spilt mange kamper, det hjelper selvfølgelig på. Jeg har lært lagkameratene mine, og ikke minst systemet, å kjenne. Alt har kommet veldig naturlig, beskriver han.

Solbakken har fått oppgaven med å fylle tomrommet etter Joe Bell, som ble solgt for om lag 18 millioner kroner til Brøndby i vinter. Men «Markus må få være Markus», sier Lunde Aarsheim om rollen dypt på midtbanen.

Han ser et enormt potensial i unggutten.

– Han har ekstremt god nærteknikk, gode pasninger, og blitt en ballvinner for oss på midtbanen. Det er ingen begrensninger, mener Lunde Aarsheim om utviklingsmulighetene.

Tall fra statistikktjenesten Sofascore viser at Solbakken er i toppsjiktet i Eliteserien når det kommer til antall taklinger (7), vellykkede pasninger (7), store sjanser skapt (17) og brudd av motstanderens spill (17).

Etter å ha vokst opp i HamKam, fikk Solbakken testet ferdighetene på øverste nivå hos Stabæk forrige sesong. Det endte med nedrykk. Nå er han sentral for et topplag, med ambisjoner om å kjempe om medaljer.

– Det er selvfølgelig en stor kontrast. Nå er jeg litt i andre enden. På en dag som dette, skal vi ha tre poeng her. I fjor tror jeg vi hadde vært veldig, veldig godt fornøyd hvis jeg hadde vært på motsatt banehalvdel. Det er to forskjellige verdener, men det er selvfølgelig mye morsommere å være i denne enden, sier Solbakken.

Lørdag møter Viking Godset i Drammen.