Klaveness på stjernelag til UEFA: – Kom inn som en kaospilot

Den nyvalgte fotballpresidenten, Lise Klaveness (40), har ikke ligget på latsiden under coronapandemien. Sammen med dette stjernelaget av tidligere storspillere er hun i ferd med å fullføre en «master» i regi av det europeiske fotballforbundet.

PÅ SKOLEBENKEN: 30 tidligere proffspillere samt trenere, futsalspillere og dommere tar UEFAs master. Blant disse er Didier Drogba (t.v.) og Kaká (bak). Til høyre Lise Klaveness sammen med de brasilianske spillerne Kaká og Julio César (t.h.).

10. mars 2022 09:34 Sist oppdatert 37 minutter siden

– Jeg har egentlig ikke hatt tid til det. Det har vært lystbetont, selv om det har vært krise rent tidsmessig. Det har vært bolker med skippertak – de lux. Skjønt, alt man får energi av er det jo verdt å gjøre, kontrer Lise Klaveness.

Hun er i innspurten med sin oppgave om kriseledelse i toppfotballen som snart skal legges frem og forsvares.

Som elitedirektør i Norges Fotballforbund har hun tatt «UEFA Executive Master for International Players». Over 20 måneder og syv ukelange samlinger rundt om i europeiske byer er målet å skolere tidligere proffspillere, trenere, dommere og futsalspillere slik at de er i stand til å få en ny karriere innen fotballens organisasjoner.

Samarbeidspartnere er Birkbeck Sport Business Centre ved universitetet i London og CDES, universitetet i Limoges, i Frankrike.

– Det er en eksekutiv master hvor ideen er at tidligere spillere får anerkjent spillerkarrieren sin som grunnutdannelse, og så skal man ha et akademisk lag over denne for å hjelpe dem til et fotballederliv. For de som ikke nødvendigvis har lyst til å bli trenere men ledere i fotballen, forklarer Lise Klaveness.

– Kjempespennende

På laget har hun velkjente fotballnavn som Didier Drogba, Emile Heskey, Kaká, Julio Cesar, Kim Källström, Alexei Smertin, John O’Shea, Aaron Hughes, Florent Malouda, Andrej Arsjavin – for å nevne noen. Sammen med den tidligere danske landslagsspilleren Janne Madsen er Klaveness de eneste kvinnene i «klassen».

– Jeg er vel ikke helt i målgruppen siden jeg har jobbet i ti år. Det finnes program som andre i NFF har tatt og tar, og som er mer rettet mot de som allerede er ledere, men jeg valgte å ta dette fordi jeg er spiller. Jeg følte en veldig nysgjerrighet for hele konseptet og har fått utrolig mye ut av det. Det har vært kjempespennende rent faglig, selv om jeg først og fremst var opptatt av å forstå de ulike kulturene, sier Klaveness, som sist helg ble valgt til Norges første kvinnelige fotballpresident.

Hun mener «UEFA-masteren» har vært nyttig for sitt lederskap fordi hun aldri har vært fotballeder før.

– Jeg har brukt livet mitt i fotballen, vært advokat og har jobbet i domstolene som advokat, men jeg kom inn her med en ledelseserfaring fra en annen verden, beskriver Klaveness.

– Fotballen kjente jeg godt, men ikke fra et ledelsesperspektiv. Det er mye kaos, mange interessemotsetninger og det å forstå spillerlogistikk, spillermarkedet fra sportssjefen i PSG eller Barcelona, det var ting jeg ikke kunne og som man gjennom mediene bare får en flik av. Det er jo et system og et marked. De etiske sidene er nå en ting, men det er et system som er globalt som jeg kunne lite om.

Det har ikke vært like enkelt å finne plass til alle samlingene i en travel hverdag hvor coronapandemien har vært en utfordring.

– Jeg kommer jo inn som en kaospilot med problemstillinger fra aldersbestemte landslag og barnehagen til gutten min, så fly ned og så skal du sitte å konsentrere deg om dette. Jeg har aldri noe problem med å være til stede når jeg først er der. Det er kanskje en styrke og en svakhet, for da brenner det utenfor, sier Klaveness om de åtte samlingene rundt om i Europa og den siste som er i New York.

De fleste medelevene har et litt annet utgangspunkt.

– Mange av disse har masse penger, har spilt fotball på toppnivå og er superinteressert i å bruke tid på dette og ta et steg. De er disiplinerte, leser mye mellom bolkene våre og reiser ned til samling gjerne en dag før for å se en Champions League-kamp. Jeg kommer som en «Tårnfrid», men det er konsekvensen av å ta et slikt kurs når du er i jobb. Likevel det er så mye jeg ikke visste om, så jeg hadde gjort det om igjen.

For på veien har Lise Klaveness lært mye om klubbene de har besøkt, ledelsen av klubbene og spillerlogistikken.

– Du kommer veldig tett på og derfor har jeg fått utrolig mye ut av det. Hva er de åtte bolkene du må balansere som leder? Her var det sikkert minst fire jeg hadde undervurdert. Det er kanskje ikke den retningen jeg har tenkt å ta mitt eget lederskap, men det er veldig viktig å vite om det og ha det med som ballast.