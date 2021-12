Kjetil Rekdal til HA om RBK-jobben: – Har ikke pakket kofferten

For første gang snakker Kjetil Rekdal om møtene han har hatt med Rosenborg – og om hvordan han forsøkte å holde sin tilstedeværelse skjult.

KAMERAT: Kjetil Rekdal har ledet HamKam til opprykk, og har med det tiltrukket seg interessen til Rosenborg.

– Vi reiste opp torsdag for å ha et møte med Rosenborg, og så overnattet vi, sier Kjetil Rekdal og sikter til at han hele tiden hadde med seg agenten Morten Wivestad.

For første gang uttaler han seg om Rosenborg-interessen i et intervju med Hamar Arbeiderblad, og sier telefonen ikke har ligget stille. VG er blant mediene som ikke har fått kontakt med HamKam-treneren.

Fredag ble det kjent at trøndernes forhandlinger med den serbiske Hammarby-treneren Milos Milojevic har brutt sammen. Samtidig som Rosenborg også er interessert i Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, har de altså holdt møter med HamKam-sjefen.

– Vi hadde et nytt møte med Rosenborg fredag, før vi kjørte tilbake. Vi forsøkte å holde oss i skjul, sånn at jeg kunne komme tilbake til Hamar og snakke med HamKam om at jeg hadde møtt Rosenborg i Trondheim. Det som skjedde, var at det ble kjent før jeg rakk å gjøre det, sier Rekdal til lokalavisen.

Videre forklarer Rekdal at han ikke opplever dårlig stemning mellom ham og HamKam-ledelsen etter møtene, og sier trønderne ønsket en prat og det han kaller en kort presentasjon.

– Jeg har jobbet i bransjen i 20 år, og du har alltid lyst til å prøve deg på høyest mulig nivå, men jeg er også veldig fornøyd med den jobben jeg og teamet har gjort. Jeg har ikke noen store ønsker om å dra. Jeg har ikke pakket kofferten og står og tripper, sier Rekdal til Hamar Arbeiderblad.