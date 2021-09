To RBK-spillere måtte forlate banen med skader, men én spiller er friskmeldt

Både André Hansen og Anders Konradsen måtte gi seg i kampen mot Mjøndalen.

Åge Hareide bekrefter at to spillere måtte gi seg på grunn av skader.

26. sep. 2021 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

LERKENDAL: – Han går av fordi han har vondt i det venstre kneet sitt. Det er det vi kan si per nå. André har fått en vridning som gjorde vondt.

Det sier RBK-lege Reidar Due om André Hansens situasjon etter RBKs 3–1-seier mot Mjøndalen søndag kveld. Stefano Vecchia scoret to og Noah Holm ett da trønderne vant mot bunnlaget. Hansen måtte gi seg etter 65 minutter. Julian Faye Lund kom inn og fullførte kampen i RBK-målet.

– Vi må se hvordan han har det i morgen før vi vet mer om gangen videre, sier Due.

Han vil ikke kommentere om landslagsspill for Norge står i fare etter skaden.

– Men vi har hatt mye knetrøbbel i år, så vi begynner å bli flinke på det.

RBK-lege Reidar Due sier de har hatt mye knetrøbbel denne sesongen.

RBK-sjef Åge Hareide bekreftet etter kampen at Anders Konradsen måtte byttes ut på grunn av en kjenning i leggen etter en time. Due kunne ikke kommentere omfanget av skaden i mixed sone.

– Jeg er ikke helt oppdatert ennå, så jeg kan ikke si noe.

Friskmeldt

Samtidig kunne Hareide fortelle at Markus Henriksen, som har vært ute i fire måneder, er friskmeldt og klar for kamp. Søndag satt han hele kampen på benken for RBK.

– Han er friskmeldt og kan bidra. Jeg vet ikke om det er så lurt at han starter kamper allerede nå, men han er klar. Jeg er helt sikker på at han kan bidra mye etter landslagspausen, sier Hareide.

Alexander Tettey manglet i kamptroppen. Årsaken er det trøblete knær.

– Han har sine problemer med bruskmangel i knærne. Han har ikke trent noe særlig de siste dagene. På grunn av voldsom slitasje, kommer vi til å hvile han i en lengre periode nå, sier Hareide.

Adresseavisen kommer tilbake med mer fra Lerkendal.