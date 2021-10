Italia tapte for første gang på tre år: Spania klare for Nations League-finale

(Italia – Spania 1–2) Italia har satt ny verdensrekord og blitt europamestere siden de tapte for Portugal høsten 2018. Tre år senere sørget Spania for at rekken stanset på 37 kamper uten tap i semifinalen i Nations League.

KONTRASTER: Spanjolene kunne juble etter semifinaleseieren, mens Federico Chiesa la seg slukøret ned på gressmatten inne på San Siro.

6. okt. 2021 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

I sommer tok Italia EM-gull og Roberto Mancinis mannskap hadde muligheten til å befeste posisjonen som Europas beste lag i sluttspillet i Nations League, hvor Italia, Spania, Frankrike og Belgia denne uken gjør opp om turneringsseieren i et sluttspill arrangert i nettopp Italia.

Men i semifinalen ble det bråstopp for Italia. To mål fra Ferrán Torres og en utvisning på den italienske kapteinen Leonardo Bonucci gjorde at kampen langt på vei var avgjort allerede før den andre omgangen.

I den andre omgangen styrte Spania det meste, men i det 83. minuttet kontret Federico Chiesa og Lorenzo Pellegrini inn en redusering. Det ble imidlertid med håpet for hjemmefansen.

MATCHVINNER: Ferrán Torres (nummer 11) scoret Spanias to mål og var jublende fornøyd etter kampen.

Da sluttsignalet lød, var det til stor jubel fra det spanske laget, som nå er klare for Nations League-finalen og tok den første spanske seieren mot Italia på italiensk jord siden 1971. Seieren ble også en revansj for sommerens EM, hvor Italia slo ut Spania i semifinalen etter straffespark.

Tapet er det første tapet til det italienske herrelandslaget siden de tapte 1–0 borte mot Portugal 10. september 2018. Siden hadde de spilt 37 kamper på rad uten tap (28 seirer ved full tid, to seirer etter straffespark, én seier etter ekstraomganger og seks uavgjorte), noe som er den lengste rekken til et herrelandslag og to kamper mer enn hva Spania klarte i gullårene 2007–2009.

Fakta Lengste rekke uten tap 1. Italia – 37 kamper (2018–2021)

2. Spania – 35 kamper (2007–2009)

2. Brasil – 35 kamper (1993–1996)

4. Argentina – 31 kamper (1991–93)

5. Frankrike – 30 kamper (1994–1996)

5. Italia – 30 kamper (1935–1939) Vis mer

Tapet er også det første til det italienske herrelandslaget på italiensk jord i en tellende kamp siden Danmark vant i Napoli i 1999. Siden har italienerne tapt flere treningskamper hjemme, men i konkurransekamper er onsdagens tap det første hjemmetapet i dette årtusenet.

Etter en god start på San Siro i Milano, tok Spania gradvis over. Et drøyt kvarter var spilt da Mikel Oyarzabal svingte ballen inn foran mål. Inne i feltet løp Ferrán Torres seg fri og styrte ballen ned i hjørnet.

Gianluigi Donnarumma var ikke en populær mann på sin tidligere hjemmebane og PSG-spilleren så virkelig ikke komfortabel ut da han nesten mistet ballen inn i eget nett minuttet etter, men heldigvis for Italia hindret stolpen og Leonardo Bonucci en ny spansk scoring.

UTVIST: Leonardo Bonucci (nummer to fra høyre) ble utvist like før pause.

Etter en halvtimes spill kjeftet Bonucci på seg gult kort. Etter at stolpen og en stor bom fra Lorenzo Insigne hadde hindret italiensk utligning, fikk Bonucci sitt andre gule kort etter at han traff Sergio Busquets i halsen med albuen. Italia mistet kapteinen fire minutter før pause og på overtid gjorde duoen Oyarzabal/Torres at en formidabel utfordring ventet for Italia etter at Torres headet inn sitt andre mål i kampen.

Italia fikk en redusering, men det var ikke nok for hjemmelaget. Nå venter en bronsefinale på søndag, mens Spania skal spille finale samme dag.