Slik var Vålerenga-fansens Pridemarkering

Et gigantisk banner med «Mangfold kan ikke drepes» ble hengt opp før søndagens fotballkamp i Oslo.

Slik markerte Klanen hendelsen der to mennesker mistet livet natt til lørdag.

24 minutter siden

Det har vært en spesiell helg i Oslo. Og det bar også åpningen av fotballkampen mellom Vålerenga og Odd preg av.

Før kampen sto lagenes spillere i midtsirkelen. Hele stadion avholdt ett minutts stillhet for ofrene for skytingen i sentrum natt til lørdag.

Vålerengas supportergruppe Klanen hadde også planlagt en storstilt markering. Foran deres tribune hang et stort banner med teksten «mangfold kan ikke drepes».

Og før kampen startet fyrte Klanen opp massevis av bluss - i regnbuefarger.

Før kampen fordømte Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation skytingen.

– Jeg har følt at vi har beveget oss i riktig retning over mange år, og at det å være seg selv og elske hvem man vil er mer og mer akseptert. Så kommer dette, sa han til klubbens hjemmeside.

- Selv om det er en liten ting, så kanskje vi kan samle enda flere til å stå i mot den hatkriminaliteten, og vi skal selvfølgelig markere det ekstra under kampen mot Odd i morgen, la han til.