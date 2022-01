Slik var Deadline Day: Full Aubameyang-forvirring og Juventus-duo til Spurs

Pierre-Emerick Aubameyang (32) var på vei til Barcelona, så var han ikke det. Og plutselig var han det igjen. Spissens Arsenal-dager ser ut til å være talte.

TROLIG FERDIG: Pierre-Emerick Aubameyang ser ut til å bli Barcelona-spiller, men overgangen er foreløpig ikke bekreftet.

31. jan. 2022 23:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det ble en innholdsrik avslutning på overgangsvinduet på «Deadline Day» mandag. Dagen startet med at Christian Eriksen ble klar for Brentford. Deretter handlet det mest om Tottenham, Everton og Pierre-Emerick Aubameyang, som til slutt ble klar for Barcelona.

PS! Vinduet stenger klokken 00.00 norsk tid, men overganger kan fortsatt annonseres så lenge papirarbeidet ble levert før fristen. Saken oppdateres etter hvert som overgangene bekreftes.

Den forvirrende overgangssagaen rundt 32-åringen – som ennå ikke er helt over – er Deadline Days store snakkis.

Få med deg Deadline Day oppsummert av «Ukjent sum»! Saken fortsetter under:

Frem og tilbake

Aubameyang overrasket alle, Arsenal inkludert, da han plutselig dukket opp i Barcelona – lenge før noen overgang var i boks. Flere i sosiale medier sammenlignet gaboneserens krumspring med Deadline Day-legenden Peter Odemwingie, som egenhendig kjørte fra Birmingham til London for å tvinge gjennom en overgang fra West Brom til QPR.

– Det er på mange måter 2022 sitt svar på Peter Odemwingie. Det er nok dette man kommer til å huske fra årets Deadline Day, sier ekspert på spansk fotball, Petter Veland, til VG.

Det ble aldri noen QPR-overgang på Odemwingie den gangen, og det så det heller ikke ut til å bli på Aubameyang. Flere ulike medier rapporterte at samtalene brøt sammen etter uenigheter rundt lønn.

Få med deg alt fra Deadline Day i vårt Silly Season-studio!

Så kom kontrabeskjeden.

Barca-president Joan Laporta uttalte at de fortsatt hadde troen på å få til overgangen før vinduet stengte, og ikke lenge etter meldte flere om det var muntlig enighet mellom klubbene.

Det som tidligere på dagen så ut til å bli en låneavtale som aldri ble noe av endte opp med å bli en permanent overgang da The Gunners bestemte seg for å la spissen gå gratis. Kort tid før midnatt er det fortsatt ingen bekreftelse fra noen av partene rundt avtalen, men samtlige rapporter tyder på at det vil gå i orden.

Selv om mye handlet om Aubameyang og Barcelona, var det langt mer som skjedde på Deadline Day.

Rett på jobb for Lampard

Everton, som har hatt en tøff sesong til nå har hatt det travelt i dag. Ikke nok med at de har fått seg ny manager (Frank Lampard), men de har også hentet inn Donny van de Beek på lån fra Manchester United. Man venter også på en annonsering av en overgang for Dele Alli fra Tottenham.

Nettopp Tottenham har også hatt en travel dag på jobb og det ble flere utskiftninger: De hentet Juventus-duoen Rodrigo Bentancur og Dejan Kulusevski, samtidig som de (trolig) sender nevnte Dele Alli til Everton, mens Bryan Gil og Giovani Lo Celso gikk på lån til hver sin spanske klubb. Gil skal spille for Valencia ut sesongen, mens Lo Celso går til Villarreal.

Også Tanguy Ndombele, som har slitt i Tottenham-trøya, har blitt sendt på lån. Han returnerer til sin gamleklubb, Lyon, på lån ut sesongen.

Juventus fulgte opp signeringen av Serie A-toppscorer Dusan Vlahovic med å kapre midtbanespilleren Denis Zakaria fra Borussia Mönchengladbach. Samtidig kvittet de seg med Aaron Ramsey, som lånes ut til skotske Rangers.

Newcastle var naturlig nok aktive og hentet venstrebacken Matt Targett på lån fra Aston Villa, dagen etter at de klinket til med storkjøpet Bruno Guimarães fra Lyon for over 450 millioner kroner. I tillegg sikret de seg Dan Burn fra Brighton, mens Reims-spissen Hugo Ekitike ble værende i Frankrike.

I Burnley fant de erstatteren til Chris Wood – som gikk til Newcastle tidligere i vinduet – i den nederlandske landslagsspilleren Wout Weghorst fra Wolfsburg. Brighton hentet Deniz Undav fra belgiske Royale Union Saint-Gilloise.

Manchester City sikret seg stortalentet Julian Alvarez i det stille. Han er blant Sør-Amerikas mest ettertraktede spillere og har signert en kontrakt som strekker seg til 2027. Han fortsetter foreløpig karrieren på lån i River Plate.

Det skjedde også litt i den røde delen av Merseyside. Etter storkjøpet av Luis Diaz fra Porto så Liverpool ut til å kapre Fabio Carvalho fra Fulham, men like etter midnatt ble det klart at overgangen ikke ble gjennomført i tide.

Det har skjedd litt her til lands også: Sent mandag kveld bekreftet Sarpsborg 08 at de har solgt spissen Ibrahima Koné til franske Lorient. Sarpsborg 08 opplyste at salget var klubbens største gjennom tidene.

I Stavanger så det lenge ut til at Viking skulle få beholde alle de største stjernene i klubben, men like før midnatt ble Viking enige med danske Brøndby om en overgang for Joe Bell. Den danske klubben har selv bekreftet overgangen på sosiale medier.

Sportssjef i Viking, Erik Nevland, sier til Stavanger Aftenblad at Bell selv hadde lyst på overgangen, og at de er fornøyde med overgangssummen. Ifølge Aftenbladet skal salget ha en totalramme på 15–20 millioner kroner, mens danske medier skriver at Brøndby betaler rundt 11 millioner kroner.