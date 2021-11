Sarpsborg-stjernen om Bohinen-avgang: – Tråkigt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Sarpsborg 1–3) I midten av oktober ble det kjent at Lars Bohinen (52) ikke får fortsette som Sarpsborg 08-trener. Siden har Bohinen nesten bare vunnet.

SNART LEDIG: Lars Bohinen takker publikum etter 3–1 seier over Mjøndalen.

28. nov. 2021 21:58 Sist oppdatert nå nettopp

Seier, seier, seier, seier, uavgjort og seier.

Det er fasit siden Sarpsborg 08 og Lars Bohinen offisielt ble «enige om at sistnevnte ikke fortsetter som hovedtrener for fotballklubben i neste sesong».

– Det er kjedelig. Jeg liker Lars. Han er en veldig god trener. Det er mye som skjer i Sarpsborg nå, med daglig leder hit og dit og med trener. Vi får spille ferdig de to siste kampene, så ser vi hva som skjer, sier Sarpsborgs Anton Salétros til VG.

Den svenske 25-åringen spilte – som han stort sett har gjort i høst – en meget god kamp da Mjøndalen ble slått 3–1 søndag.

Faktisk er Sarpsborg best på formtabellen etter Bohinens avgjørelse.

– Lars spilte selv på midtbanen og han forteller detaljer som er viktig for min utvikling, forklarer Salétros.

Om Sarpsborg 08s form sier han:

– Vi trener mye og vi trener på det vi er bra på. Vi får selvtillit av å spille oss ut bakfra og av å ha ballen mye. Det ser bedre og bedre ut for hver kamp.

SARPSBORG-SPILLER: Anton Salétros.

Lars Bohinen ble hasteansatt da Mikael Stahre dro til IFK Göteborg i begynnelsen av juni. Bohinen fikk jobben bare noen dager senere, med kontrakt ut 2021. Årsaken til den korte avtalen var at klubben normalt ville gjort en grundigere jobb.

I august sa Bohinen til VG at han oppfører seg som at han skal være i klubben i tre år.

– Om jeg ikke blir det, så blir det andres valg. Det tar jeg helt med ro, sa han.

Etter seieren over Mjøndalen, og etter at han har fått høre attesten fra Salétros, sier Bohinen:

– Den beslutningen er tatt. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg synes det er utfordrende og gøy å spille med denne gruppen. Det er kanskje litt «tråkig», men sånn er det.

Sarpsborg 08 spiller for en ok tabellplassering, men for Bohinen gjelder det også å gjøre seg attraktiv for en fremtidig trenerjobb.

– Det kan godt være. Nå er det ikke sånn at det rulleres og roteres så mye i toppfotballen i Norge. Vi får se hva som skjer, foreløpig har jeg ikke noe å lene meg på.

Bohinen forklarer oppturen med at spillestilen har satt seg i en periode med få skader og gode treninger.

– Det er en veldig spesiell situasjon, men han har gjort en ekstremt god jobb. Han er utrolig fin på feltet og en fin person. Klubben som får han, er heldig, mener Sarpsborg-back Eirik Wichne.