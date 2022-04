Villarreal sendte Bayern München ut av Champions League: – Ikke til å tro

(Bayern München – Villarreal 1–1, 1–2 sammenlagt) Bayern München dominerte det meste, men innbytter Samuel Chukwueze (22) sendte den tyske giganten ut av Champions League.

fullskjerm neste ENORM SKUFFELSE: Bayern München-spillerne var langt nede etter sjokk-exiten. 1 av 5 Foto: JOSE JORDAN / AFP

– Hvis man bare tar denne kampen med i betraktningen, uten den første kampen, burde vi gått videre på overbevisende vis. Det er vanskelig å akseptere dette. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Bayern München-spiller Thomas Müller til Amazon Prime.

I det 84. minutt ble Chukwueze kastet innpå av Villarreal-manager Unai Emery, og fire minutter senere ble han servert foran mål av Gerard Moreno. 22-åringen smalt ballen i gresset, før den suste i nettet bak Bayern München-keeper Manuel Neuer.

Det sørget for at Villarreal vant 2–1 sammenlagt, og laget fra byen med omtrent 50.000 innbyggere er klare for semifinale i Champions League.

– Vi føler enorm glede. Helt siden trekningen satt oss opp mot Bayern, har vi fortalt oss selv at vi kunne klare det. Troen og måten dette laget konkurrerer på har hjulpet oss til å oppnå det, sier Gerard Moreno.

fullskjerm neste BRAGD: Villarreal skal til semifinalen i Champions League for andre gang i historien. Helt til høyre er matchvinner Samuel Chukwueze. 1 av 2 Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Jeg hadde aldri forestilt meg at Bayern skulle bli eliminert i dag. Det er veldig, veldig vanskelig å fatte, sier tidligere Bayern-storscorer Mario Gomez til Amazon Prime.

– Det er ikke til å tro. All ære til dem. En utrolig prestasjon fra Villarreal, sier tidligere fotballspiller Peter Crouch til BT Sport.

– Villarreal var strålende over to kamper. De fortjente det, sier dobbeltvinner i Champions League, Owen Hargreaves, til BT Sport.

Villarreal har bare vært i en semifinale i Europas gjeveste klubbturnering tidligere. Det var i 2005/06-sesongen, da det ble nederlag mot Arsenal etter at Juan Román Riquelme bommet på straffe i siste spilleminutt.

Etter 0–1-nederlaget i den første kvartfinalen, var Bayern München nødt til å slå tilbake hjemme på Allianz Arena hvis de ville spille semifinale.

Og etter en målløs førsteomgang, smalt det etter drøye fem minutter av den andre.

Thomas Müller fikk ballen gjennom til Robert Lewandowski, og da gjorde superspissen ingen feil. Polakken banket ballen mellom beina på Villarreal-stopper Pau Torres og i mål.

BALANSE: Thomas Müller (t.v.) serverte Robert Lewandowski til 1–1 sammenlagt.

Da var lagene likt sammenlagt, men Bayern München ville ha kampen avgjort før ekstraomgangene.

Villarreal ble spilt lavere og lavere, og med 20 minutter igjen fikk Müller en eventyrlig mulighet.

Han sneik seg fri i Villarreal-feltet, men headingen fra kloss hold gikk utenfor fra 32-åringen.

Bayern München fortsatte å presse på for scoring, men like før slutt smalt det i stedet motsatt vei.

Giovanni Lo Celso spilte ballen gjennom til Gerard Moreno, som videre serverte Chukwueze. Han gjorde ingen feil, og sendte Villarreal til semifinalen.

– Vi vil ha mer. Vi ser på oss selv som kapable til å gi problemer til alle våre motstandere, sier Villarreal-midtstopper Raul Albiol.

– Vi vil angripe semifinalen med respekt for vår motstander. Vi vil takke de som kom hit i kveld, og de som er i Villarreal. Det er fantastisk å være supporter av Villarreal, og man må nyte kvelder som dette, sier Moreno.

PS! I semifinalen venter vinneren av kvartfinalen mellom Liverpool og Benfica, som avgjøres onsdag. Liverpool vant det første oppgjøret 3–1 borte.