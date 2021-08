Brann-comebackene: Mål etter 14 minutter. Målgivende etter 18 minutter.

Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen brukte ikke lang tid på å bli varme i Brann-trøyen igjen.

Bård Finne scoret og Sivert Heltne Nilsen leverte en målgivende pasning da Brann vant uten å imponere fra start til slutt.

Nå nettopp

BRANN - FK FYLLINGSDALEN 3–1

Poengene sto i kø før Branns treningskamp mot FK Fyllingsdalen.

Det var Erik Huseklepp mot Brann og Niklas Jensen Wassberg (17) mot pappa og Fyllingsdalen-trener Roy Wassberg.

To snakkiser, i og for seg.

Men først og fremst var det en ettermiddag for spesielle comeback.

Sivert Heltne Nilsen, tilbake i Brann-drakt etter tre år.

Bård Finne, tilbake i Brann-drakt etter åtte år

Begge leverte umiddelbart.

Finne scoret 1–0-målet etter 14 minutter på banen.

Fire minutter senere la Nilsen opp til Filip Delaveris med en smart pasning før 2–0.

– Leverte sterkt

– Begge leverte sterkt rør pause og hevet åpenbart Brann, sier BT-kommentator Anders Pamer

– Sivert brukte taktstokken og styrte spillet fullstendig. Bård var frisk fra sin rolle som spiss-ving, utdyper Pamer.

Et par hundre tilskuere var på plass for det som på sitt vis var Brann-historie. Én av dem var Lars Arne Nilsen, far til den hjemvendte sønn og Brann-trener fra 2015 til i fjor.

Han kunne se Sivert Heltne Nilsen spille på en måte som om han nesten ikke hadde vært borte. Dypt på midtbanen, alltid snakkende, alltid tilgjengelig og alltid kollisjonssikker i pasningsvalgene.

Mot slutten ble Nilsen også testet som midtstopper, en posisjon som har skapt hodebry fro Brann i lang tid.

Både i danske Horsens og belgiske Waasland Beveren, har 29-åringen figurert i rollen. I Brann har Eirik Horneland vært tydelig på at Nilsen først og fremst skal være midtbanemann, men en test ble det likevel.

Slik var kampen

Etter Finnes åpningsmål og Delaveris’ lekre andremål, drepte Kristoffer Barmen all spenning med en dødballscoring.

3–0 til pause betydde at FK Fyllingsdalen hadde bidratt til det trener Roy Wassberg humoristisk sa var oppgaven deres før kampstart: Å gi Brann selvtillit.

I annen omgang var det motsatt.

Bare ett mål ble scoret: Erik Huseklepp løp over halve banen og avsluttet lekkert til 1–3, som om det var 2008 eller et annet eldre årstall.