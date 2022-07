Kritisk til Henriksen-tweet: – Ser ingen selvkritikk eller refleksjon

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen tok til Twitter for å svare på kritikk fra Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli – et svar som på ingen måter imponerte kommentatoren.

SVARTE PÅ KOMMENTAR: Markus Henriksen (venstre) var tilsynelatende lite fornøyd med Birger Løfaldlis kommentar i Adresseavisen lørdag.

10. juli 2022 13:28 Sist oppdatert 41 minutter siden

Markus Henriksen ble utvist etter bruduljer mot slutten av kampen mellom Viking og Rosenborg forrige helg.

RBK-spilleren forklarte det hele med at det er var hans jobb «å ta vare på guttene».

Løfaldli skriver i en kommentar lørdag ettermiddag at «Henriksen antyder altså at han som kaptein skal ta igjen mot motspillere som bryter reglene, hevne seg mot dem», og videre at «signaleffekten av en slik holdning er ikke god».

Det gjorde at Henriksen selv tok til Twitter. «Herlig at adressas kommentator har full kontroll på hvilke holdninger jeg har. Registrerer for øvrig at lokalavisen gleder seg til kamp på Lerkendal med nok en gladsak om Rosenborg. En sak resten av Medie-Norge var ferdig med i går».

Løfaldli stiller seg undrende til Henriksens tweet.

– Jeg har ikke full oversikt over Markus Henriksens holdninger, men jeg har i mange år hatt stor respekt for ham, både som person og idrettsutøver. I denne saken ser jeg hva han gjør og hvordan han uttaler seg og baserer mine analyser på det, skriver han i en SMS til VG.

– At Henriksen reagerer på den måten han gjør, tyder på at kommentaren absolutt er betimelig. Jeg ser ingen selvkritikk eller refleksjon i svaret hans, og jeg blir usikker på i hvor stor grad evnen til å se seg selv utenfra eksisterer i RBK-organisasjonen. Det er i så fall svært betenkelig, mener Adressa-kommentatoren.

Han mener at Henriksens svar også tyder på at Rosenborg-spilleren ikke forstår pressens rolle.

– Vår oppgave er ikke å lage gladsaker og å være heiagjeng for en klubb som har underprestert kraftig i flere år. Hadde vi gjort det, ville Adresseavisen ikke ha utført sitt samfunnsoppdrag. Vi ville også ha gjort RBK en bjørnetjeneste. At kommentaren kom på det tidspunktet den gjorde, skyldes at jeg ville se hele prosessen før jeg konkluderte. RBK har selv sørget for å holde liv i denne saken i nesten en hel uke, skriver Løfaldli.

VG har konfrontert Henriksen med utspillene til Løfaldli, og gjennom kommunikasjonsansvarlig i RBK, Jørgen Stenseth, svarer han følgende:

– Jeg svarte Adressa med et glimt i øyet og er ferdig med saken. Nå ser jeg frem til kampen mot Jerv.

Se situasjonen som førte til utvisningen her:

Vikings Zlatko Tripic ble utvist etter å ha taklet Rosenborgs Victor Jensen stygt, og etter at det røde kortet ble vist, var Rosenborg-kaptein Markus Henriksen én av flere Rosenborg-spillere som løp frem og dyttet Tripic i bakken.

Henriksen ble av den grunn også utvist, og siden har Rosenborg prøvd å få det røde kortet omgjort. Et endelig punktum ble imidlertid satt fredag, da det ble klart at Rosenborgs anke ikke ble tatt til følge.

Søndag spiller Rosenborg hjemme mot Jerv 18.00. Det blir uten en suspendert Markus Henriksen.