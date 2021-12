Birger Grevstad er ferdig som styreleder i Brann

Birger Grevstad jr. gir seg som styreleder i Brann. Han hadde ikke lenger tillit hos et flertall i styret.

Vibeke Johannesen og Birger Grevstad jr. var i møte med Brann-styret torsdag ettermiddag.

16. des. 2021 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

Brann-styret satt samlet på et flyplasshotell på Flesland hele torsdag ettermiddag. Under møtet ble det klart at Grevstad ikke hadde tillit fra et flertall i styret til å fortsette.

Brann.no skriver at Grevstad på møtet ba om styrets tillit noe flertallet ikke hadde.