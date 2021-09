Sjansesløseri - men Norge har 13–0 på to VM-kvalik-kamper

(Kosovo-Norge 0–3) Seieren mot Kosovo skulle ha vært langt større - men Norge har 13–0 i målforskjell etter to kamper i VM-kvalifiseringen.

21. sep. 2021 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

forrige







fullskjerm neste FEIRER: De norske spillerne jubler over 1–0-målet. Fra v.: Ingrid Syrstad Engen, Lisa-Marie Karlseng Utland, Guro Reiten, Amalie Eikeland og Caroline Graham Hansen. 1 av 3 Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Norge vant sist torsdag 10–0 over Armenia i sin åpningskamp. Kosovo var et noe bedre lag og klarte å begrense tapet til 0–3 i Pristina tirsdag kveld.

Den dårlige nyheten er at Arsenals Frida Maanum måtte også hjelpes av banen på slutten. Landslagstrener Martin Sjögren sier at de foreløpig ikke vet hvor alvorlig skaden er:

– Hun fikk keeperens kne i ribbeinet. Det var en skikkelig smell, sier han til VG.

Sjögren er veldig fornøyd med at Norge klarer å skape så mange sjanser, ikke like glad for at det bare ble tre mål ut av det.

– Jeg tror vi alle kjenner på at vi burde scoret en del flere mål i dag, men vi vinner fullt fortjent 3-0. Noen dager er det litt stang ut, sier Caroline Graham Hansen til NRK.

Les også Etterlyser kritiske røster rundt landslaget: – En skuffende utvikling

– Jeg er fornøyd med disse to kampene når vi tar seks poeng og har 13–0 i målforskjell, men det blir helt annerledes når vi kommer til de to neste kampene, mot Polen og Belgia, de to på forhånd vanskeligste motstanderne i denne gruppen, sier landslagstrener Martin Sjögren til VG.

– Det blir en helt annen type kamper. Forsvaret vårt har ikke blitt satt på skikkelig prøver i disse to kampene mot Armenia og Kosovo. Men om vi beholder samme strukturen som nå, har vi store muligheter til gode resultater også på neste samling, fortsetter svensken.

Les også Sjögren fullroser UEFAs kvinnekrav: – Trenger flere kvinner i fotballen

Martin Sjögrens utvalgte tok ledelsen på et selvmål. Frida Maanum spilte gjennom Guro Reiten, som la inn i retning Lisa-Marie Karlseng Utland. Hun fikk aldri ballen, for Kosovos Viola Avduli skled ballen i eget mål. Da var det gått 12 minutter.

2–0 kom da Amalie Eikeland la inn fra høyresiden og Rosenborg-juvelenJulie Blakstad kom på løp. Ballen kom i en vanskelig høyde, men Blakstad fikk en fot på ballen, slik at den fant veien til nettmaskene under tverrliggeren.

Norge dominerte fullstendig i 1. omgang og burde ha scoret flere mål.

Les også Bergsvand-mål i debuten da Norge lekte seg: – Dette var stort

3–0 kom på et lekkert angrep. Guro Reiten og Frida Maanum kombinerte flott, og Lisa-Marie Karlseng Utland fikk æren av å sette ballen i et åpent mål.

Samme Utland klarte ikke å stokke beina til å sette inn 4–0, og innbytter Vilde Bøe Risa blåste ballen over fra kort hold.

Helt i starten av kampen ble trolig Amalie Eikeland fratatt et mål da ballen tilsynelatende var over streken, men den estiske dommertrioen mente noe annet.

Keeper Cecilie Fiskerstrand hadde mer enn nok med å holde varmen. Hun har fortsatt ikke sluppet inn mål i VM-kvalifiseringen. Kosovo var knapt inne på Norges banehalvdel.

Les også Vålerenga videre etter «vannkrig» – Rosenborgs Europa-drøm knust

Martin Sjögren hadde gjort tre endringer siden startoppstillingen mot Armenia: Utland inn på topp, Ingrid Syrstad Engen på midtbanen og Amalie Eikeland på høyre kant.

Systad Engen var tilbake etter skade, men hun måtte denne gang gå skadet av banen etter å ha fått seg en smell i nakken. Det så likevel ikke ut til å være noe alvorlig for Barcelona-spilleren.

Kosovo spilte 1-1 mot nabo Albania i sin første kamp i kvaliken.

Norges neste kamp går mot Polen den 21. oktober. VM-sluttspillet går i Australia og New Zealand i 2023.