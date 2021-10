Sandviken spurte om dette i mars. Da sa kommunen nei.

Snudde med forbehold om at noen kunne føle seg «krenket».

Sandviken har forsøkt å få ha bilder av spillerne i garderoben på Stemmemyren i flere måneder. Nå har idrettsbyråden skåret gjennom og bestemt.

– Vi har hatt dialog om dette veldig lenge, sier Sandviken-leder Hedda Duffy.

Allerede i mars spurte Sandviken kommunen om toppspillerne kunne lime profilbilder over plassene de bruker i garderoben.

Mer enn en måned senere, 29. april, kom svaret: «Her må vi svare nei, da vi ikke tillater profilering av klubb/spiller i lokaler som i utgangspunktet er felles og brukes av andre».

– Det er sikkert feil å si at vi ble overrasket, for det tror jeg ikke vi ble. Men vi ble skuffet, sier Duffy.

Snudde med forbehold

15. juni kom et nytt svar fra kommunen. Sandviken hadde informert om at det nå bare var kvinnelaget som brukte garderoben, og spurt om det da var greit at bildene var der.

«Det er greit at de henger der pt, så får vi vurdere det på nytt hvis noen føler seg krenket», lød svaret.

Sandviken-lederen mener at kommunen har vært veldig redde for å få reaksjoner, både fra andre Sandviken-lag og Varegg, om de skulle gjort forskjell på Sandvikens toppfotballag.

– I kommunen sier de at de forstår toppidrett, men må ta hensyn til andre som bruker anlegget.

Hedda Duffy (til h.) og medieansvarlig Mette Hammersland hengte opp bildene igjen, to dager etter at BT omtalte saken.

Det er hensyn Torbjørn Iversen, direktør i etat for idrett, bekrefter at de må ta. Samtidig kjenner han seg ikke igjen i påstanden om at kommunen har vært redde for reaksjoner.

– Sandviken Toppfotball har allerede i dag en klar prioritering på Stemmemyren, sier Iversen.

Han sier bilder ikke var noe de hadde diskutert inngående, men at man i prinsippet ikke skal profilere klubber eller enkeltpersoner i kommunale idrettsanlegg.

– Søknaden om bildeoppheng kom jo under pandemien. Da var Sandviken alene i garderoben, så vi åpnet for at de fikk henge opp bilder der, sier Iversen.

Herrelaget kom tilbake

Få dager etter at kommunen ga sin tillatelse, åpnet breddeidretten. Dermed var herrelaget, som ligger i 3. divisjon, tilbake. Herrenes trenerteam valgte å fjerne bildene fordi de virket «forstyrrende». Klubben har siden beklaget dette.

– Ønsket om å få ha bildene på veggen ble innfridd på bakgrunn av at kvinnelaget hadde garderoben for seg selv. Hadde Sandvikens herrelag rett til å fjerne bildene?

– Nei, det hadde de ikke. Det hadde vært mer naturlig at de kom til oss som eiere av garderoben, sier Iversen.

– Det meste kan løses gjennom god dialog, legger han til.

De svarte merkene på veggene er restene av limet som ble brukt for å henge opp bildene i garderoben. Nå er bildene oppe igjen.

Han er ikke kjent med at noen har tatt kontakt med kommunen og erklært bildene uønsket.

Bildene er nå oppe på veggen igjen. Det er det idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap) som har bestemt, sier Iversen.

– Jeg har sendt et signal om at disse plakatene skal få henge i garderoben. Det mener jeg er helt rimelig, sa Tvinnereim til BT 7. oktober.

Det er idrettsbyråden selv som har bestemt at bildene skal bli hengende.

Sendte ønskeliste

Etter at BT kom med saken som startet plakatbråket, har Duffy opplevd kommunen annerledes.

– Det har vært en endring der dette har virket mer prioritert hos dem. Vi hadde raskt et møte der de var veldig imøtekommende, sier Duffy.

Duffy beskriver Bergens mest omtalte garderobe som helt steril, der alt bare er hvitt.

– Du føler ikke at det er her Sandviken holder til når du kommer dit, sier Duffy.

I dagene som fulgte etter at plakatbråket ble kjent, sendte Sandviken en liste til kommunen med flere ønsker. Blant annet ønsker de å få ha kjøleskap i garderoben, reserverte parkeringsplasser og vanndispenser. Alt på klubbens egen regning.

Fakta Dette er Sandvikens ønsker Kjøleskap i garderoben. Ønsker godkjenning av kommunen til TV/smartboard i midten av garderoben på en øy med hjul. Henge opp høyttalere. Åpne nettverkspunktet som er i garderoben hvis det er behov for det. Ønske å henge whiteboard på veggen ved behov. Garderobeskap/bokser som på Brann Stadion, Åsane Arena og mange andre steder i Norge på anlegg tilpasset toppfotball. Vanndispenser. Reserverte plasser på parkering (ikke mulig å innfri, mener kommunen). Ballfangernett bak det ene målet. Vis mer

Iversen forteller at ulike ønsker er vanlig for idrettsetaten.

– Vi får mange forespørsler. Det er alt fra klubblogoer i kommunale garderober til eksklusivitet på garderobe eller kafeteria. Vi får sånne forespørsler jevnt og trutt.

Sandvikens ønskeliste vil vurderes etter brannforskrifter og prinsipielle diskusjoner om hva som kan tilrettelegges i kommunale garderober.

– Vi ønsker å tilrettelegge for både toppidrett og breddeaktivitet, men medietrykket påvirker ikke hva kommunen kommer frem til, sier Iversen.