Stjerneduoen Haaland og Ødegaard sikret norsk seier mot Slovakia: – Bunnsolid

ULLEVAAL (VG) (Norge – Slovakia 2–0) Da Norge så ut til å gå mot den tredje målløse landskampen på rad, våknet lagets to store stjerner: Erling Braut Haaland (21) og Martin Ødegaard (23).

25. mars 2022 19:49 Sist oppdatert 6 minutter siden

Med hver sin scoring det siste kvarteret krydret duoen fredagstacoen og kvelden for 11.048 fremmøtte på Ullevaal stadion.

– Jeg er veldig «happy» med gjennomføringen. Bunnsolid. Det er veldig sjeldent i internasjonale kamper du skaper 9-10 store sjanser og motstanderen bare har et stolpeskudd, sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 2–0 i årets første landskamp.

Laget hans endte en 257 minutter lang periode uten scoring etter en kombinasjon fra «Rogalandslaget»: Innbytter Kristian Thorstvedt fra Stavanger vant ballen fra et uvørent slovakisk ben og vippet jærbuen Erling Braut Haaland fri.

– Thorstvedt er flink til å finne de små stikkerne. Han gjør et fantastisk innhopp, sier kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

På Haalands andre målsjanse i hans første landskamp på 199 dager var Dortmund-spissen selvfølgeligheten selv alene med en ellers strålende Marek Rodak i Slovakia-målet. Frem til Fulham-keeperen ble lurt av «enkel» venstrebenstouch som sendte et dominant Norge i ledelsen.

– Det er mye styr og snakk rundt ham, men han går ut med scoring igjen og leverer, sier Ødegaard om Haaland.

Landslagsangriperen er koblet til de største klubbene i Europa, og de fleste rapportene tyder på at han skal gjøre overgang i sommer.

fullskjerm neste JUBELKVELD: Erling Braut Haaland kunne smile først for eget mål. Få minutter senere gliste han slik da Martin Ødegaard scoret. 1 av 6 Foto: Naina Helen Jåma / VG

Der 1–0 var kløkt, var det mer kraft i 2–0 tre minutter senere: Haaland prøvde seg først på et spektakulært brassespark, men traff ikke skikkelig. Mats Møller Dæhli, også innbytter, forsynte seg av restene og trillet til Martin Ødegaard.

Kapteinen brukte en berøring på å legge ballen til rette før han skrudde inn sitt andre landslagsmål i sin 38. kamp for Norge.

Stjernenes to scoringer sørget dessuten for at et Ståle Solbakken-lag unngikk å gå tre kamper på rad uten nettkjenning. Det har ikke skjedd siden hans første periode i FC København for 15 år siden.

Men landslagssjefen klødde seg nok i skallen over at effektiviten uteble i over 75 prosent av kampen mot Slovakia fredag kveld, ikke ulikt det som skjedde mot Latvia (0–0) i VM-kvaliken før jul.

– Målene burde kommet før, sier Solbakken.

Før pause sto Mohamed Elyounoussi bak det meste for det norske laget: Southampton-spilleren skjøt fra langt hold (tverrligger), spiss vinkel (keeperredning) og fra innsiden av 16-meteren (utenfor). Han rykket seg fri på venstrekanten flere ganger og var også den som satte opp lagkaptein Martin Ødegaard i skuddposisjon på 16-meterstreken. Men heller ikke suseren fra Arsenal-spilleren ville inn.

I motsatt ende må Ørjan Håskjold Nyland ha stått og småhutret der han betraktet leiren lagkameratene hadde slått opp på Slovakias halvdel. Han var kun skikkelig i aksjon én gang, på en avslutning innenfor 16-meteren der han var trygt nede og skuffet til seg ballen.

TRAFF BARE STANGEN: Mohamed Elyounoussi var god, men ikke bestevenn med marginene på Ullevaal fredag.

Kampbildet så ut som en kopi også i 2. omgang. Etter bare fem minutter fikk Erling Braut Haaland den første skikkelige målsjansen han hadde lengtet etter i 50 minutter. Men Slovakia-keeper Rodak hadde altså en uhyre god dag på Ullevaals grønne marsgress og reddet forsøket.

Han stoppet også Elyonoussi – igjen – da en av Norges beste trakk seg inn fra venstre og skrudde ballen mot lengste hjørne, men der lå Rodak i full strekk. Senere endte han også en frustrerende kveld for dagens høyreving Alexander Sørloth. Trønderen ble spilt opp av Sander Berge, men skjøt rett på Slovakias bestemann.

Kort tid senere ble Sørloth byttet ut. «Poengspilleren» Kristian Thorstvedt låste umiddelbart opp den slovakiske låsen med sin målgivende til det som er Erling Braut Haalands 13. landslagsmål på 16 matcher.

– Litt tilfeldig er det, sjeldent vi misser så mange sjanser. Men ingen tilfeldighet at han klarer å time den pasningen perfekt til Erling. Kristian er en poengsspiller og det er der han er best, sier Ståle Solbakken.

På 0–0 hadde Slovakia riktignok en suser i stangen, men i sjanser var Norge overlegne: 11–2 i hjemmelagets favør.