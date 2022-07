Klopp om Haaland: – Jeg elsker ham!

To fenomener har ankommet hver sin by nordvest i England for svimlende millionsummer. Darwin Nuñez (755 mill. kr) kostet mer enn Erling Braut Haaland (605 mill. kr), men må likevel tåle å høre treneren snakke varmt om rivalen.

Likhetene er mange mellom de to spissene fra Uruguay og Norge.

Erling Braut Haaland er 22 år gammel, Darwin Nuñez 23. Uruguayaneren ble et av Liverpools dyreste kjøp, Haaland et av Citys.

Nordmannen har bøttet inn med mål i Tyskland. Nuñez hadde 45 målpoeng på 56 kamper i Portugal – og begge glitret i Champions League.

Og: Både Liverpool og Manchester City har gjort stor suksess uten en klar spydspiss på topp – nå vil både Pep Guardiola og Jürgen Klopp endre på strategien samtidig for å få plass til en ung målmaskin hver.

– Det blir interessant. Haaland er en spisstype de ikke har hatt før, men vi vet alle Pep Guardiola vil få det til å fungere, og det er det vi prøver på med Darwin også, sier Jürgen Klopp i et eksklusivt intervju med norske Viaplay i forkant av Community Shield mot nettopp Manchester City 30. juli.

SCORET FIRE! Darwin Nuñez fikk kritikk allerede før han hadde sparket en ball for Liverpool, så svarte han med å score fire i treningskampen mot RB Leipzig. Han ble gratulert av Jürgen Klopp, som kunne gi de oppmøtte journalistene «hva var det jeg sa»-blikket etter kampen.

Det startet derimot ikke rosenrødt for Nunez, som kom fra Benfica i juni.

Mens Erling Braut Haaland har blitt unisont hyllet som en av sommerens aller beste signeringer, har allerede Klopp blitt nødt til å svare på kritiske spørsmål mot hans store sommerkjøp etter at Nuñez bommet på en stor sjanse mot Manchester United – og så rusten ut på trening.

– Det eneste som er viktig er hvordan jeg dømmer situasjonen, og jeg kunne ikke vært mindre stresset. Alle må skjønne at nye spillere trenger tid, og vi må slutte å bry oss om overgangssummen, svarte Klopp før treningskampen mot Crystal Palace på VG+ Sport.

Spørsmålene var ikke like kritiske etter at uruguayaneren hadde hamret inn fire mål mot Alexander Sørloths RB Leipzig noen dager senere.

– Det er vanvittig at folk tvilte på han etter å ha spilt noen minutter mot Manchester United og Crystal Palace, skrev Liverpool-legende Robbie Fowler i sin spalte i The Mirror.

Liverpool-treneren legger dog ikke skjul på at han også liker spissen Guardiola fikk hanket inn til Manchester.

– Jeg elsker ham! Erling er en glimrende spiller, absolutt glimrende, sier han.

Jærbuen startet Manchester City-karrieren med vått nettsus i amerikansk styrtregn natt til søndag. VG+ Sport-seerne kunne se ham flagre med vikinghåret og glise til lagkamerat og servitør Jack Grealish i spillertunnelen.

– Erling, hva var det jeg sa! ropte Grealish til sin nye lagkamerat, og det blir neppe siste gang vi ser de to City-millionkjøpene kombinere seg imellom.

Søndag får vi se den første av forhåpentligvis mange Nuñez/Haaland-dueller, og uansett om de ønsker det eller ei, så vil historiene til de to unge spissene for alltid være sammenkoblet som de to gigantene som kom til hver sin tittelrival i 2022.

Det kan bli fotballens svar på Tom Brady og Peyton Manning Tom Brady og Peyton ManningTo av verdens beste quarterbacker som spilte mot hverandre 17 ganger i NFL., en duell på nivå med Frazier og Ali Frazier og AliTo av historiens beste boksere som møtte hverandre til tre ikoniske boksekamper. Joe Frazier vant den første, mens Muhammad Ali tok de to siste., eller enkelt og greit starten på en britisk versjon av Lionel Messi og Cristiano Ronaldos ikoniske rivalisering i Spania.

Og én av hovedrollene er norske.