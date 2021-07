Mathias (15) var banens beste mot Brann for ti år siden. Han liker ikke det som skjedde etterpå.

Ungdomsskoleeleven stoppet nesten det som ble til Branns foreløpig siste cupfinale.

Mathias Dyngeland var bare 15 år da han ble kåret til banens beste i cupkampen mot Brann i 2011.

Brann-spissene var Kim Ojo og Yaw Ihle Amankwah, begge nesten to meter høye.

Fana-keeperen var konfirmert året før.

Brann skulle drepe kampen ved å slå langt, de stanget og stanget, men i veien sto Mathias Dyngeland på 15 år.

Han reddet nesten alt som kom.

Brann hadde en vill sluttspurt, vant 3–2 på overtid og gikk siden til cupfinale. Men det er det ingen som husker den kampen for.

Det var ungdomsskoleeleven alle mediene ville snakke med, som barna ville ha autografer av.

«Målvakten var banens aller beste spiller – uten tvil», skrev BT etter kampen.

Her sitter Mathias Dyngeland og gjør lekser med Andreas Vindheim (t.v.) og Magnus Sandøy dagen før Brann-kampen for ti år siden.

Det var ikke hverdagskost for en relativt sjenert 15-åring, forteller Dyngeland ti år senere.

– Men jeg følte jeg klarte å holde bakkekontakten, uten at jeg forsto hvor blåst ut av proporsjoner det var.

I dag spiller 25-åringen for Elfsborg i Allsvenskan. I 2017 ble han tatt ut på landslaget.

Søndag møtes Fana og Brann på ny i cupen, ti år etter at Dyngeland stjal showet på Nesttun.

Ikke bare gode minner

Dyngeland ser tilbake på kampen som noe av det gøyeste med fotball. At alle kan slå alle på riktig dag.

Det er likevel noe som plager ham fra den gangen. Dyngeland mener han fikk ufortjent mye fokus.

– Den eneste forskjellen var at jeg var 15, mens de andre var 18–19. Det gjorde at jeg fikk i overkant mye oppmerksomhet på bekostning av resten. Jeg sitter litt igjen med følelsen av at de andre i klubben skulle hatt mer kred.

Mathias Dyngeland har slitt med skader i Elfsborg, men er nå frisk og kjemper for å bli førstekeeper den svenske toppklubben. Bildet er fra tiden i Sogndal.

Blant lagkameratene den gang var Joachim Dankertsen og Mats Waberg. Dankertsen har vært i Fana siden, mens Waberg har vendt tilbake.

Dyngeland beskriver dem som fantastiske mennesker og fotballspillere.

– Det var like mye Dankertsen, Waberg og resten av klubben sin fortjeneste. De spilte jo en fantastisk kamp de også. Det er litt sånne ting man sitter igjen med nå.

– Brann slo langt fordi Mathias var liten

Nettopp Dankertsen var en ungguttene som skåret for Fana den dagen. Nå er han en av ringrevene på laget.

– Det var jo spesielt. Brann spilte med Ojo og Amankwah på topp for å slå langt mot Mathias, fordi han var liten, sier Dankertsen.

Joachim Dankertsen kom til Fana like før cupkampen mot Brann. Siden har han blitt værende.

Kampen satte Dyngelands navn på kartet i Fotball-Norge. Året etter ble han solgt til Sogndal. Dankertsen mener dette er et eksempel på Fana som klubb: Er du god nok, er du gammel nok.

– Er du 15 år og står en sånn kamp mot en sånn motstander, da har du nesten en inngangsbillett videre. Men han var god resten av sesongen, og han var god i Sogndal. Ingenting har kommet gratis til ham.

Dankertsen tør ikke love ny skåring på søndag, men tror Fana kan yppe seg med litt flyt. Presset er på Brann-stjernene, mener han.

– Hvis de ikke greier å slå oss, tror jeg det begynner å brenne rimelig greit på dass borte på Stadion.

– Fart, styrke og galskap

Mandag trente Fana som vanlig. Pasningsøvelser og intensive spilleøkter, uten et ord om helgens kamp verken før, under eller etter.

Trener Ørjan Håland sier det er 3. divisjon og sesongstart som er fokus.

– Dette er en generalprøve til serien. Da kan vi ikke ta spesialhensyn og spille en kamp vi ikke kan stå inne for.

Fana-trener Ørjan Håland var videojournalist i Brann da klubbene møttes i cupen sist.

Å vinne mot Brann er mulig allikevel, mener han. Han peker på Branns dårlige periode og egne spillere med ekstra «x-faktor».

– Vi har fart, styrke og galskap i tre–fire stykker som jeg vet kan straffe alle lag vi møter. Også Brann, sier Håland.