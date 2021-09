Vecchia avgjorde for RBK på overtid – ødela Ondraseks comebackfest

Tromsø så ut til å ta et meget sterkt bortepoeng mot Rosenborg søndag, men Stefano Vecchia feide inn seiersmålet fire minutter på overtid. Kampen endte 3-2.

Stefano Vecchia scorer Rosenborgs vinnermål på overtid i 3-2-seieren mot Tromsø.

NTB

I sin første kamp tilbake i Tromsø-drakten så Zdenek Ondrasek ut til å ha berget et kjærkomment Tromsø-poeng med assist og mål da gjestene hentet opp to måls RBK-ledelse, men på overtid glapp det.

– Det føles veldig godt, sa RBK-trener Åge Hareide til Discovery etter seieren.

Men han var alt annet enn fornøyd med at laget slapp tromsøværingene inn i kampen igjen.

– Det virket som vi var litt ute å kjøre defensivt. Vi ledet 2-0, og så ga vi fra oss ledelsen. Det skal vi ikke gjøre på hjemmebane. Så det er en kraftig refs til forsvarsspillerne våre i forbindelse med de situasjonene.

RBKs nye spissjuvel Noah Holm sendte vertene i føringen snaut halvveis i første omgang etter vakkert forarbeid av Emil Conradsen Ceide og Emil Dahl Reitan. Kun fire minutter senere doblet Ceide til 2-0 med en heading på et RBK-hjørnespark.

Tomas Totland reduserte for Tromsø ti minutter før pause, etter at han ble headet igjennom av «kobraen» Ondrasek. Seks minutter etter pause inntok tsjekkeren selv hovedrollen og utlignet til 2-2 for gjestene fra nord.

Dermed så det ut til å tikke mot et meget sterkt poeng for Tromsø. Men fire minutter på overtid falt avgjørelsen. Stefano Vecchia dukket opp i TIL-boksen og satte inn den avgjørende 3-2 scoringen som sikret tre poeng.

– Fantastisk herlig at vi avgjør i siste minutt. Det er veldig viktig å få den energien av å avgjøre i sluttsekundene, sa RBK-helten Vecchia.

Rosenborg klatret med seier til 4.-plass på eliteserietabellen, kun poenget bak Kristiansund på medaljeplass. Tromsø er to poeng foran trioen helt i bunnen av tabellen.

Zdenek Ondrasek jubler med lagkameratene etter scoring mot Rosenborg på Lerkendal.

Den hjemvendte sønn

Etter at Rosenborg scoret to mål på fire minutter snaut halvveis i den første omgangen, kalte TIL-trener Gaute Helstrup på lagets tidligere storscorer Zdenek Ondrasek. Tsjekkeren erstattet Daniel Berntsen etter 28 minutter, og han markerte seg umiddelbart.

– Det er godt å være tilbake. Jeg er glad for å ha spilt min første kamp, men dessverre ble det ikke poeng. Men vi må se på det positive, sa "Kobraen" etter at poenget glapp.

Kun åtte minutter etter byttet var spissen svært delaktig i reduseringen. Tromsø klarerte en lang ball opp mot kraftspissen, som var sterkest i duellen mot to RBK-forsvarere og fikk stusset ballen i bakrom. Den løse ballen ble plukket opp av en stormende Tomas Totland, som scoret alene med André Hansen.

Tromsø fulgte samme oppskrift kun seks minutter ut i den andre omgangen. Denne gang var det Runar Espejord som forlenget ballen i bakrom etter en duell. Ondrasek oppfattet situasjonen raskest, og kom alene mot Hansen i RBK-buret. På elegant vis vippet han ballen over burvokteren og utlignet til 2-2 for tromsøværingene.

Lønn for strevet

Rosenborg fikk etter hvert lagt et stort trykk på Tromsø, som måtte forsvare seg heroisk i sluttminuttene.

Minuttet før full tid var trønderne nære å lykkes. Vecchia fant Anders Konradsen godt plasser i Tromsø-boksen, men en god blokkering av Ruben Yttergård Jenssen hindret nettsus. Returen havnet derimot rett i beina på Reitan, som fikk fyre fra drøyt 16 meter. Men også dette forsøket ble blokkert.

Fire minutter på overtid slo det derimot sprekker i TIL-muren. Carlo Holse fikk lempet inn et innlegg mot Tromsøs bakerste stolpe. Der dukket Vecchia opp, og han kunne bukke inn tre viktige RBK-poeng.