Heggebøs Brann-fremtid sto på spill i vinter. Så tok rådgiveren hans en viktig telefon.

Aune Heggebøs mentor ringte Brann-trener Eirik Horneland med et spørsmål: Trodde de virkelig på unggutten?

– Jeg er god på å lukke slikt ute, sier Aune Heggebø når det gjelder spekulasjoner rundt egen fremtid.

Øystein Vik Journalist i BT

Nå nettopp

Etter fire mål på fire kamper midt i en periode Brann trengte det som mest, er kanskje de færreste i tvil: Aune Heggebø er definitivt blitt Branns førstevalg som spiss.

Men i vinter så det annerledes ut. Heggebø hadde returnert fra utlån i Øygarden, og befant seg bak det soleklare førstevalget Daouda Bamba i køen.

Det var da det plinget i telefonen til Eirik Horneland.

– Jeg ringte fordi jeg ville høre fra trenerne at de virkelig ville ha Aune. Jeg måtte vite om de mente det de sa, forteller Stein Arve Lone, Heggebøs mentor.

– Jeg så det ikke komme da jeg fikk ballen på midtbanen, sier Aune Heggebø om sin matchvinnerscoring mot LSK.

Godt oppdratt

Telefonsamtalen skjedde i vinter, rett før Heggebø skrev under på en ny kontrakt ut 2023-sesongen.

Før unggutten skulle sette navnet sitt på en ny Brann-avtale, ville Lone ha forsikringen. At Heggebø ikke bare var en spiller det var greit å ha i backup.

Og svaret?

– Vi fikk en telefon om vi virkelig mente det vi sa, og det mente vi. Vi ville rydde plass til ham, sier Horneland, som den gangen var assistenttrener.

Et drøyt halvår senere er han glad for valget. Heggebø er den type idrettsmann han vil Brann skal bygge laget rundt fremover, mener Horneland, med klar referanse til nachspielskandalen.

– Aune spiller rollen som toppidrettsutøver fullt ut og er et eksempel til etterfølgelse. Han er godt oppdratt, sier Horneland.

– Aune Heggebø er ydmyk med tanke på å utføre alle detaljene som må ligge i bånn for å lykkes, sier Eirik Horneland.

– Brann er kulest

Både Horneland og den nå sparkede Ingebrigtsen hadde merket seg Heggebøs åtte mål og gode prestasjoner for nedrykkslaget Øygarden. Det var de ikke alene om. Både Aalesund og Tromsø la inn bud på rundt en halv million kroner for å kjøpe ham. Dette ble avslått av Brann.

– Da Tromsø og Aalesund kom på banen tenkte Aune bare på Brann, forteller Lone.

For Heggebø var det uaktuelt å gå.

– For det første hadde jeg veldig tro på Kåre og Eirik. For det andre er Brann klubben min og det helt klart kuleste stedet for meg å være, sier Heggebø.

Spissen ble også forsikret av Brann om hvor sterk tro de hadde på ham. I et møte med Kåre Ingebrigtsen ble det formidlet at Brann virkelig ønsket å satse på Heggebø. Ingebrigtsen sa det også til BT i januar.

– Det å spille på Brann Stadion og å være spiss på Brann har vært Aune Heggebøs store mål, sier Stein Arve Lone.

– De deiligste

Et formfall fulgte. Men siden i sommer har mye handlet om Heggebø. Først skjøv han Bamba ut på kanten og tok spissplassen selv. Nå blir han spiss i høst, i utgangspunktet flankert av Robert Taylor og Bård Finne.

Forrige kamp var kanskje høydepunktet. Heggebø gikk fra midtbanen og scoret 3–2-målet som ga Brann tre poeng mot Lillestrøm. Det var hans fjerde mål på fire kamper.

– Slike scoringer som blir avgjørende, er de deiligste, sier Heggebø.

Både spilleren og mentoren påstår at suksessen ikke går noen til hodet. At 20-åringen bare er opptatt av å utvikle seg fortsatt.

– Jeg kommer ikke til å score i hver kamp. Men tilfeldig vil jeg ikke si det er, sier Heggebø om sine fire mål på fire kamper.

– Det er jo et resultat av arbeid. Det er dette jeg har jobbet for i flere år, sier Heggebø.

Han er blitt beskrevet som «den lille tanksen vår» av treneren og «en blanding av Gerrard og Haaland» av en lagkamerat. Upresist, mener mentor Lone.

– Mange sammenlikner ham med Haaland, men han er ikke i nærheten. Aune har gode ferdigheter, men han har mye å jobbe med, sier Lone og ramser opp «mer råskap», «oftere i avslutningsposisjon» og «bedre på å sette opp andre».

– Aune Heggebø er et godt eksempel på at man kan komme langt dersom man jobber hardt, sier Jimmi Nagel Jacobsen, Branns sportssjef.

Sa nei også i sommer

Hva nå videre for Heggebø? Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen forteller at det også var klubber som ville ha spissen i sommer, men at han sa nei. Grunnen? Brann trodde Heggebø kunne gjøre en stor forskjell i høst.

– Da vi kikket etter spillere i sommer, var det viktig for oss at Aune kunne fortsette å spille, sier Jacobsen, som blant annet unnlot å hente Alexander Søderlund.

Han mener Heggebø har en fysisk pakke som er «utrolig god». Spørsmålet er hva som skjer dersom Heggebø fortsetter å score i hver kamp.

– Markedet legger alltid merke til spillere som er avgjørende, sier Jacobsen.