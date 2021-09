Saltnes fikk ros av Zorya-treneren – drømmer fortsatt om utlandet

BODØ (VG) Ulrik Saltnes (28) herjet og sier han «ble overrasket» over hvor dominerende Bodø/Glimt var. Europa-eventyret kan bli et utstillingsvindu også for ham.

Nå nettopp

– Alle fotballspillere bærer alltid på en drøm om å ta et steg til, det er bare sånn det er. Det er derfor vi holder på med idrett og mestre så høyt nivå som overhodet mulig, sier Saltnes på VGs spørsmål etter pressekonferansen.

Bodø/Glimts enorme prestasjoner har ført til oppmerksomhet også utenfor Norges grenser, og i fjor uttalte Glimt-ledelsen at de «kunne solgt alle spillerne sine om de ville».

I fjor forsvant Jens Petter Hauge til Milan etter å ha herjet på San Siro. Patrick Berg og Fredrik Bjørkan er noen av spillerne som kobles hyppigst til utenlandske klubber, men Glimt-veteranen Ulrik Saltnes har heller ikke gitt opp drømmen om å prøve seg i utlandet.

– Personlig mener jeg at Ulrik har hatt en bedre sesong i år enn i fjor. Ulrik er en ekstremt viktig spiller for Bodø/Glimt. Han er en hærfører, han utvikler seg selv, han utvikler omgivelsene sine. Det er sånn kapteiner skal være, sier Kjetil Knutsen.

Saltnes sier han ble overrasket over hvor dominerende Bodø/Glimt var. Etter kampen var han også den første som ble trukket frem da Zorya Luhansk-manageren og den tidligere Werder Bremen-spilleren Viktor Skripnik ble spurt om hvem som imponerte ham.

– Selv om jeg og Amahl møter opp på trening hver eneste dag med et smil om munnen og virkelig elsker tilværelsen her i Bodø, har vi en drøm om å spille større steder enn dette, sier Saltnes.

Etter en tung 2016-sesong vurderte den da 24 år gamle midtbanespilleren å legge opp, men så ble alt snudd på hodet etter en fantastisk sesong på nest øverste nivå.

Bodø/Glimt rykket opp og siden har hverken klubben eller lagets kaptein sett seg tilbake. I nordlendingenes første kamp i et europeisk gruppespill var det selvsagt Saltnes som headet inn 1–0-scoringen.

– Vi kommer jo fra en liten knøtteby i nord og en liten drittby i tillegg, så å være med på det her er helt surrealistisk i tillegg. Dette her en kveld som stort sett alle som er glad i Bodø/Glimt kommer til å huske for resten av sitt liv, sier Saltnes – og legger til:

– Hvis man er ti år og er glad i Bodø/Glimt, for en opplevelse det må være å sitte på tribunen og se på det her. Det her tror jeg betyr mye for mange.

Det siste målet ble satt inn av Amahl Pellegrino, som vartet opp med en kunstscoring da han bøyde ballen bort i det lengste hjørnet.

– Gåsehud av en stemning. Det var egentlig bare fantastisk fra start til slutt, sier Pellegrino etter 3–1-seieren:

Venstrekanten forteller at opplevelsen gir mersmak. Kontrakten hans går i utgangspunktet ut ved årsskiftet.

– Selvfølgelig, jeg skal ikke utelukke noe. Jeg fikk en firemånederskontrakt og det er opp til meg å prestere og vise at jeg er verdig å få en ny kontrakt, sier Pellegrino og legger til:

– Man vet at det svinger veldig i fotballen. Plutselig kan man få en bedre kontrakt i utlandet eller så er jeg klubbløs i januar.