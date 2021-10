Mjøndalen-spøkelset lever videre: Seieren glapp for Brann mot ti mann

Brann tok ledelsen og var det beste laget. Men klarte likevel ikke å slå et Mjøndalen-lag redusert til ti mann.

Robert Taylor scoret, men Brann klarte likevel ikke å vinne mot Mjøndalen.

3. okt. 2021

MJØNDALEN–BRANN 1–1

Consto Arena: Brann-fansen hadde mobilisert med over 600 tilreisende tilskuere. Mjøndalen spilte en hel omgang med bare ti mann. Robert Taylor satte inn en kjempescoring. Brann hadde den ene sjansen etter den andre.

Men Mjøndalen kom tilbake, og dermed ble det 1–1 i nedrykksdramaet.

– Det poenget kan bli viktig til slutt, men vi tapte to i dag. Ingen tvil om det, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Han mener laget ble passive og at det skjedde noe mentalt i annen omgang. Selv om Brann da var én mann mer, presterte de svakere.

Brann-trener Eirik Horneland.

Brann gikk til pause med 1–0-ledelse. Men i annen omgang utlignet Mjøndalen. Det skjedde etter en mislykket utboksing av keeper Lennart Grill. Han tok selvkritikk.

– Til slutt var det veldig uheldig at jeg traff spissen (med utboksingen), sier Grill.

Foran ham spilte Fredrik Pallesen Knudsen.

– Det var en situasjon vi selv rotet til, mener Knudsen.

Han synes ikke Mjøndalen var farlige.

– Alt i alt er det utrolig skuffende. Det føles som et tap, sier Knudsen.

– Vi gjorde ikke det vi skulle. Samtidig skapte vi nok til å vinne kampen, mener midtstopperen fra Møhlenpris.

Aune Heggebø gjorde et voldsomt godt forarbeid før Robert Taylors 1–0-mål.

– Helt uforståelig

BT-kommentator Anders Pamer kunne nesten ikke tro det han så fra tribunen.

– Det er helt uforståelig at Brann kunne gi fra seg dette etter å ha hatt et slikt grep om kampen. Brann hadde så mange sjanser at det er helt underlig at de ikke vant, sier Pamer.

Dermed ser det ikke så lyst ut for Brann som det kunne gjort med seier.

Brann har fire poeng opp til Tromsø på sikker plass.

Og vi må fortsatt tilbake til 1975 for å finne forrige gang Brann vant mot sin nemesis Mjøndalen i Mjøndalen.

Robert Taylor scoret. Det hjalp litt.

Mål og rødt kort

0–1 kom på deiligste vis. Bård Finne hadde kriget og kriget, men så var det plutselig tid for resten av Branns angrepstrio å vise hva de er gode for. Aune Heggebø vant ballen og stormet fremover med Mjøndalen i ubalanse.

Robert Taylor kom på et perfekt løp på venstresiden og Heggebø slapp ballen i helt riktig tidspunkt ut til finnen. Taylor fikk god tid og plasserte ballen presist i lengste hjørne.

Da eksploderte det på Nedre Eiker. De over 650 Brann-supporterne som befant seg bak motsatt mål brøt ut i full jubel.

– Det var Bundesliga-nivå, sier Sivert Heltne Nilsen om supporterstøtten.

– Som å spille på hjemmebane. Den mobiliseringen de har gjort... Det er ganske rått, sier Nilsen.

Tre minutter før pause fikk Brann nok et ess på hånden. Mjøndalens Alvin Sporrong hadde nettopp fått gult kort for å rive ned Aune Heggebø på vei mot en farlig overgang. Nå fikk han sitt andre etter å ha lagt Robert Taylor i bakken.

Det betydde en drøy omgang mot ti mann.

Alvin Sporrong fikk sitt andre gule kort og ble dermed utvist.

Men et kvarter før slutt sprakk det for Brann.

Keeper Grill skulle bokse en tilsynelatende enkel langpasning ut igjen. Han traff ballen, men også en Mjøndalen-spiller med «pasningen» sin. Lars Olden Larsen fikk ballen rett i beina og lobbet ballen perfekt i krysset over en hjelpeløs målvakt.

Fansen spilte en viktig rolle i bunnkampen mot Mjøndalen.

Moonga Simba fikk en enorm sjanse, men bommet.

Stor Simba-sjanse

Brann svarte. Først var det Taylor som fikk sjansen fra kort hold. Deretter snappet innbytter Moonga Simba ballen fra en Mjøndalen-forsvarer og kom helt alene med keeper. Men utrolig nok satte Simba ballen utenfor.

Få minutter før slutt fikk også Mathias Rasmussen en gigantisk mulighet, men også headingen fra kort hold ble stoppet.

På overtid var det Simba som på nytt bommet. Han skjøt nydelig, men ballen gikk tverrligger.

Det var bare en sånn kveld. Mot Mjøndalen. I Mjøndalen. Som så mange ganger før.