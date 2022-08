Idrettspsykolog om presset på Haalands skuldre: – Fallhøyden er enorm

Erling Braut Haaland (22) må takle mer press enn de fleste, ifølge idrettspsykolog Henrik Herrebrøden – som advarer om at jærbuen kan «bli spist opp» av trykket om han ikke har en god strategi til å takle motgang.

PRESS: Hvor stort er egentlig presset på skuldrene til Erling Braut Haaland?

– Det er helt enormt og nesten litt vanskelig å ta innover seg. Press kan man definere som forventninger til å gjøre det bra. På toppen av det hele kommer jo de ytre tingene – forventninger fra mediene, klubb og medspillere. Summen av dette blir enorm.

Det sier Henrik Herrebrøden, idrettspsykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, på spørsmål om hvordan han ser på presset Haaland har på sine skuldre.

Han scoret utrolige 85 mål på 88 kamper for Borussia Dortmund i alle turneringer. Nå skal Erling Braut Haaland vise hva han er laget av for den engelske fotballscenen.

– Kan bli veldig krevende

Herrebrøden har jobbet tett med fotballspillere på elitenivå i flere år og han er spent på hvordan Haaland vil reagere når det butter imot.

– Det som er interessant er jo at han egentlig aldri har opplevd noen særlig motgang på fotballbanen ennå. Jeg tenker at fallhøyden er helt enorm, så det er en interessant press-situasjon, sier han.

Haaland har vist at han kan levere i flere turneringer hittil i karrieren – og i de europeiske turneringen har han notert seg for 27 mål på 26 kamper spilt. Herrebrøden mener at motgangen som potensielt kan komme vil bli en prøvelse for nordmannen.

– Det kan bli veldig krevende og det er litt da vi får se hva som virkelig bor i han i mine øyne. Så det kan bli vanskelig, men det kan godt hende at han takler det bra – det får vi svar på når det inntreffer, sier han.

Erling Braut Haaland i duell med Liverpools Andrew Robertson fra Community Shield på lørdag.

Herrebrøden forsker mye på fotballspillere og de som hevder seg helt i toppen. Han mener den norske angrepsspilleren må ha en god «strategi» for å takle motgangen som kan komme.

– Jo bedre utøver du er, jo mer kjenner du på ting du ikke kan kontrollere selv, som for eksempel mediene. Hvis man ikke har noen strategi på det – spesielt når motgangen kommer og det er et negativt fokus på deg utenfra – blir du spist opp, sier han.

FORVENTNINGER: Det er knyttet store forventninger til Erling Braut Haaland denne sesongen.

«Konstant tankesett»

Klaus Pettersen har spesialisert seg innenfor mental helse og har tidligere jobbet i ungdomsavdelingen til Strømsgodset – og for det indiske landslaget med oppfølgningen av enkeltspilleres psykiske helse.

– Jeg tror han er en av de med mest press på seg i fotballverdenen. Men jeg har inntrykk av at han har en veldig god evne til å være leken og legge bak seg feil veldig raskt. Så han nullstiller seg fort og derfor får han ikke de store formduppene, analyserer Pettersen.

Pettersen er opptatt av to ulike tankesett han mener er viktig for toppidrettsutøvere å skille mellom.

– Hvis man føler at man må bevise noe hele tiden, så kan en utfordring bli et stort hinder. Et «konstant tankesett» handler om å tenke at man går opp til eksamen kontinuerlig, og da vil man for enhver pris unngå å gjøre feil – for det vil jo avkrefte det talentet, sier han og fortsetter:

– Men hvis man har et veksttankesett, som jeg tror Haaland sannsynligvis har, så man ha et annet forhold til å gjøre feil – da ser man på feilene som en nødvendighet for å gjøre det bedre. Det virker som han har mentaliteten til å stå i det veldig bra.

Erling Braut Haaland og Manchester City sesongåpner i Premier League borte mot West Ham søndag kl. 17.30.